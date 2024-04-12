Не можна дати виграти Росії: прем'єр Франції наполягає на активній підтримці України

Франція вже надала Україні військової допомоги на сім мільярдів євро

Не можна дозволити російському терористичному режиму виграти війну в Україні, оскільки країни Європейського Союзу стануть наступними жертвами диктатора Володимира Путіна. Тому Франція, ЄС та НАТО зараз роблять усе можливе, щоб допомогти Україні відбити агресію терористів – проте потрібно допомагати активніше.

Про це сказав прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь в інтерв'ю телеканалу CBC. Він запевнив, що війна дійсно вже недалеко від Євросоюзу та додав, що Франція буде допомагати Україні, оскільки перемога Росії означає війну в Європі.

"Ми бачимо поступове повернення війни на європейський континент. Два роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, багато людей вважали, що Україна не зможе опиратися агресору. Однак упродовж двох років ми бачимо опір українців, вони дуже сміливі. Значною мірою це стало можливим завдяки підтримці України з боку ЄС", – зазначив він.

Атталь нагадав, що Франція передала Україні військової допомоги загалом на 7 мільярдів євро, разом із довгостроковими замовленнями, та пообіцяв, що Париж і далі буде допомагати Києву. В Євросоюзі також розуміють складність та загрозу ситуації. Російська економіка повністю спрямована на війну, тому найсильніші економіки ЄС та НАТО повинні підтримувати Україну.

"Нам слід робити набагато більше. Нещодавно ми мали дуже важливу зустріч із лідерами багатьох країн світу, в якій взяла участь Канада. Липневий саміт НАТО у Вашингтоні також буде дуже важливим для продовження нашої підтримки України. Росії не можна дозволити виграти цю війну", – підсумував він.

Нагадаємо, що у США колишній голова розвідки часів Трампа Ден Коутс написав велику статтю для NYT. У ній він зазначив, що США повинні надати Україні допомогу, і зробити це якнайскоріше. Зараз не час для будь-яких політичних ігор, оскільки ціна для Сполучених Штатів може виявитися надвисокою, а надати Україні допомогу – найдешевший варіант послабити росіян.

Тим часом розчарування адміністрацією президента США Джозефа Байдена активно зростає як серед республіканців у Конгресі США, так і серед союзників у Європі – через затримку надання фінансування Україні у її війні проти російських терористів. На Заході зростають сильні побоювання, що на тлі повної безпорадності Білого дому та бездіяльності Конгресу російські терористи можуть домогтися серйозних успіхів вже найближчими тижнями.