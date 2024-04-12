Паводок в России установил исторический рекорд: под воду может уйти важный для армии РФ завод (видео)

Уровень воды растет с каждым часом

В России продолжает ухудшаться ситуация с наводнениями. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь вырос на 28 сантиметров и достиг показателя в 1 115 см.

Об этом сообщают росСМИ. Примечательно, что уровень подъема воды установил новый исторический рекорд. Днем ранее он составлял 1 087 см. Вероятно, это не предел, так как вода продолжает прибывать, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

За ночь на 12 апреля в Оренбурге были подтоплены еще 361 дом и 900 участков, сообщили власти. Они ожидают, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге начнет уменьшаться через два дня.

Также сложной остается ситуация в Курганской области России. Уровень воды в реке Тобол в областном центре Курганской области вырос на 10 см за 12 часов и достиг отметки в 399 см, сообщила администрация города. Более 500 жилых домов и приусадебных участков подтоплено в 9 населенных пунктах Курганской области.

Примечательно, что в Кургане находится "Курганмашзавод", единственное предприятие в РФ, где производят новейшие бронемашины для оккупантов, пишет Defense Express. В России дают размытые прогнозы по подъему уровня воды в Кургане — вода может достичь отметки более 11 метров, другие же говорят о "коридоре" в 9-14 метров.

На карте от администрации города желтым и красным цветами показано, что окажется под водой, если уровень реки поднимется на 7.7 метра или на 9, а линиями обозначены прогнозы границ затопления города, если вода поднимется от 11 до 14 метров. На карте с прогнозами подтопления район "Курганмашзавода" находится в пределах отметки 12 метров, поэтому он может быть затоплен, а работы остановлены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России обвиняют в наводнении Казахстан. В сети смеются над этой версией.