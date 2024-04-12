В США немає плану "Б" для допомоги Україні: розчарування серед союзників стрімко зростає

Тим часом Білий дім намагається перекласти обов'язок підтримувати Україну на союзників у Європі

Розчарування адміністрацією президента США Джозефа Байдена активно зростає як серед республіканців у Конгресі США, так і серед союзників у Європі – через затримку надання фінансування Україні у її війні проти російських терористів. На Заході зростають сильні побоювання, що на тлі повної безпорадності Білого дому та бездіяльності Конгресу російські терористи можуть домогтися серйозних успіхів вже найближчими тижнями.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на власні джерела серед американських чиновників. Саме вони зазначили, що плану "Б" для надання допомоги Україні в Білого дому просто немає – єдиний варіант, це 60 млрд доларів США, які досі заморожені у Конгресі через трампіста Майка Джонсона.

Оскільки Білий дім не здатний змусити конгресменів оперативно ухвалити пакет допомоги Україні, адміністрація Байдена почала кивати у бік європейських союзників, оскільки зараз вони, на думку Білого дому, повинні допомагати Україні – зокрема, сказав один із чиновників, Європа повинна припинити гальмувати питання з вилученням хоча б прибутку від заморожених російських активів та використати його на надання допомоги Києву. А інше джерело видання заявило, що Європа також має відреагувати на прохання України посилити її протиповітряну оборону: європейці повинні передавати Києву системи Patriot та ракети до них з власних запасів.

При цьому представник Ради національної безпеки США сказав виданню, що Конгрес має вжити заходів для ухвалення допомоги. А ще у березні головний архітектор "деескалації", радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що говорити про план "Б" вже запізно – а схвалення Конгресу, додав він, вже зайняло надто багато часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, що передбачає виділення близько 60 млрд нашій країні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроєкту виступав речник Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.