"Завербували бобрів за мільйон літрів кумису": у Росії звинуватили Казахстан у повені, у мережі сміються

Казахстан нагадав, що вода річкою йде з Росії

На півдні Росії продовжується масштабна повінь, а у владі не бажають визнавати свою некомпетентність і активно шукають винних. Схоже, що у версію з гризунами ніхто особливо не повірив, тож тепер у Росії почали звинувачувати Казахстан.

Про це розповів в ефірі телебачення повноважний представник російського диктатора в Уральському окрузі Володимир Якушев. За його словами, паводків у Курганській та Тюменській областях можна було уникнути.

За його словами, на території Казахстану знаходяться система водосховищ, з яких відбувається скидання води у випадках, коли вони переповнюються після танення великої кількості снігу. За його словами, можна досягти того, щоб це скидання було більш рівномірним і узгодженим з Росією і тим самим уникнути повеней.

Якушев додав, що ця проблема буде характерною для Тюменської та Курганської областей та особливо для міста Ішим, куди має прийти вода із казахстанських водосховищ.

Варто зазначити, що в Казахстані вже відповіли на цю заяву, нагадавши, що річка Тобол бере воду з російських річок.

"Відповідно, рішення про скидання води приймаються виходячи з потоків, які приходять по російській стороні. Тому говорити про те, що це Казахстан впливає на паводки в Росії, некоректно. Це не відповідає дійсності", - зазначили в міністерстві водних ресурсів та іригації Казахстану.

У мережі ж цю заяву сприйняли з гумором.

Як повідомлялося раніше, в Орську (Оренбурзька область РФ), де сталася найбільша повінь, продовжує погіршуватися ситуація. Повідомляється про ще один прорив греблі. Крім того, піти під воду можуть міста ще у кількох регіонах.