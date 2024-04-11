Ситуація з повінню у Росії погіршується: під воду можуть піти нові міста та ще тисячі будинків (відео)

У низці регіонів триває евакуація населення

У Росії продовжує погіршуватися ситуація з паводками. Найближчим часом можуть бути затоплені ще кілька тисяч житлових будинків.

Оренбурзька область

Як повідомив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, сума збитків від паводку в регіоні, за попередньою оцінкою, перевищує 40 млрд рублів, пише ТАРС. Водночас, він зазначив, що це дуже попередня сума, вода ще не відійшла і повноцінно до обстеження ще не приступили.

Він також наголосив, що подальше підвищення води в річці Урал біля Оренбурга може призвести до підтоплення ще 3580 житлових будинків. У них проживає понад 19 тис. осіб. За його словами, зараз підтоплено 11972 житлові будинки та понад 14 тисяч присадибних ділянок.

Курганська область

Також складною залишається ситуація у Курганській області РФ. Глава регіону Вадим Шумков заявив, що в області проводять роботи щодо зміцнення дамби загальною довжиною 30 км. За його словами, вода в річці Тобол змінює напрямок, підтоплюючи села не за прогнозом, дана команда посилюватиме фактичну та превентивну евакуацію людей.

Як повідомили в адміністрації Кургану, рівень води в річці Тобол на території міста піднявся на 5 см за 6 годин і досяг 388 см. 8 квітня в Курганській області було оголошено режим НС. Рівень води в річці Тобол, що протікає територією області та перетинає по центру столицю регіону, місто Курган, очікується вище 11 м, під загрозою підтоплення саме місто. Евакуюватися закликають мешканців усіх населених пунктів у заплаві річки Тобол.

Водночас в області вирішили боротися з паводком за допомогою ікони. Так, священики Курганської єпархії "здійснили хресну ходу з чудотворною іконою Божої Матері повітрям". Також повідомляється, що вони провели молебень щодо подолання стихійного лиха.

Тюменська область

Губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив, що 51 населений пункт потрапляє до зони можливого підтоплення в області. Там знаходяться 1847 житлових будинків та проживає 7291 особа.

За його словами, ситуація з паводком ускладниться в Тюменській області до 20 квітня, пік прогнозується 23-25 квітня. Влада не виключає прориву дамб, які захищають великі населені пункти, їх зміцнюють.

"Ми виходимо з того, що греблі, які сьогодні захищають наші великі населені пункти, можуть бути прорвані. Тому у всіх населених пунктах, включаючи місто Ішим, ми сьогодні проводимо роботи зі збільшення рівня гребеня гребель на 1-1,5 метра", — сказав Моор.

Раніше "Телеграф" писав, що в Орську (Оренбурзька область РФ), де сталася найбільша повінь, продовжує погіршуватися ситуація. Повідомляється про ще один прорив греблі, Крім того, піти під воду можуть міста ще у кількох регіонах.