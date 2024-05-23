Росіян атакують мошки-кровососи: жителі Рязанської області скиглять про страшні укуси (відео)

Люди звинувачують владу у бездіяльності

В Рязанській області РФ зафіксували навалу мошкари. На комах поскаржилися мешканці Кадомського, Єрмишинського, Касимівського, Шацького районів.

Відповідні відеоролики із полчищами комах у соцмережах публікують місцеві жителі. Про це повідомляють росЗМІ.

На кадрах видно, як рій мошкар обліпив автомобіль. Через велику кількість комах значно знизилася видимість на дорогах.

Росіянам навіть довелось одягати спеціальний одяг для заняття пасікою. Вони скаржаться на страшні укуси комах.

На думку експертів, причинами навали комах стала потужна цього року повінь, а також різке потепління, що послідувало за ним. Отже, утворилися сприятливі умови у розвиток личинок. Тому терпіти укуси комах росіянам доведеться до середини червня.

Під дописом в соцмережах жителі області обурені тим, що влада нічого не робить, аби їх захистити.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії сталася чергова повінь. На цей раз прорвало дамбу в Омській області. Було підтоплено 13 населених пунктів на території Кайлинського, Оріхівського, Слобідчиківського та Усть-Ішимського сільських поселень.