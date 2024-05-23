Россиян атакуют мошки-кровососы: жители Рязанской области скулят о страшных укусах (видео)

Люди обвиняют власть в бездействии

В Рязанской области РФ зафиксировали нашествие мошкары. На насекомых пожаловались жители Кадомского, Ермишинского, Касимовского, Шацкого районов.

Подходящие видеоролики с полчищами насекомых в соцсетях публикуют местные жители. Об этом сообщают РосСМИ.

На кадрах видно, как рой мошкары облепил автомобиль. Из-за обилия насекомых значительно снизилась видимость на дорогах.

Россиянам даже пришлось одевать специальную одежду для занятия пасекой со специальной сеткой. Они жалуются на страшные укусы насекомых.

По мнению экспертов, причинами нашествия насекомых стало мощное в этом году наводнение, а также последовавшее за ним резкое потепление. Таким образом, образовались благоприятные условия для развития личинок. Поэтому терпеть укусы насекомых россиянам придется до середины июня.

Под сообщением в соцсетях жители области возмущены тем, что власти ничего не делают, чтобы их защитить.

Ранее "Телеграф" писал, что в России произошло очередное наводнение. В этот раз прорвало дамбу в Омской области. Было подтоплено 13 населённых пунктов на территории Кайлинского, Ореховского, Слободчиковского и Усть-Ишимского сельских поселений.