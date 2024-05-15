"Кити-вбивці" потопили ще одне судно: чому морські хижаки влаштували полювання на яхти

"Злочинці" нападають на судна вже чотири роки

У Середземному морі біля берегів Іспанії триває напад косаток на яхти. Морські хижаки вже потопили кілька суден протягом кількох минулих років і повернулися до свого "промислу" в цьому.

Як пише CNN, цього разу жертвою хижих морських ссавців стала 15-метрова яхта Alboran Cognac із двома пасажирами на борту. Інцидент стався у Гібралтарській протоці у марокканських територіальних водах.

За даними морської рятувальної служби Іспанії, напад трапився 12 травня близько 9 години ранку за місцевим часом.

Пасажири яхти зазначили, що відчули раптові удари в область корпусу та керма, після чого на судно почала просочуватися вода. Вони повідомили про подію рятувальникам, а потім були підібрані на борт нафтового танкера, що проходив повз. Яхта від отриманих ушкоджень затонула.

Експерти вважають, що у "злочинах" замішана зграя косаток приблизно з 15 особин, яку вже назвали "Гледіс". Дослідники, які відстежують активність цих морських хижаків, повідомили, що напади розпочалися у травні 2020 року і з того часу було зафіксовано близько 700 атак.

При цьому причини такої поведінки поки що вчені зрозуміти не можуть. Провідні теорії розглядають варіанти з грайливою поведінкою та проявом цікавості або спробою усунути "конкурентів", які добувають у цьому районі улюблену їжу косаток — блакитного тунця. Також не виключено, що у когось із цих тварин міг бути травматичний досвід взаємодії з яхтами, тому вона почала їм мстити, а заразом і навчила цьому молодняк.

Відомо, що косатки не намагаються полювати людей або якимось іншим способом навмисно завдати їм шкоди, натомість вони повністю фокусуються на яхтах.

Самці цих китоподібних можуть досягати 8 метрів завдовжки і важити до 7 тонн, самки зазвичай дещо менші. Попри те, що ця тварина цілком заслужено називається "кит-вбивця" і розглядається як найнебезпечніший морський хижак у світі, проте випадків нападу на людей у дикій природі за всю історію взаємодії наших видів зафіксовано не було, хоча таке траплялося з тваринами, що тримаються в неволі.

Косатки можуть бути дуже великими

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, чому акули нападають на людей. Це зовсім не тому, що ми виглядаємо для них смачними.