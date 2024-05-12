Росія продовжує тонути: ще в одній області РФ прорвало дамбу, затоплено сотні будинків (фото, відео)

Рівень води продовжує підніматися

У Росії сталася чергова повінь. На цей раз прорвало дамбу в Омській області.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Усть-Ішимському районі із затоплених сіл евакуювали мешканців. Наразі підтоплено 13 населених пунктів на території Кайлинського, Оріхівського, Слобідчиківського та Усть-Ішимського сільських поселень.

Також повідомляється, що повністю затопило село Ашевани. Також вода розмила 4 автодороги районного значення, мешканці змушені пересуватися човнами. Крім того, під загрозою затоплення опинилися Теврізський та Тарський райони.

Як повідомив губернатор області Віталій Хоценко, рівень води у річках на півночі області продовжить зростати. 13-15 травня повінь може прийти до Тарського та Муромцевського районів. За його словами, наразі із зони затоплення в Усть-Ішимському районі евакуйовано понад 400 осіб. Постраждалих та загиблих немає.

За даними місцевих рятувальників, наразі затоплено 317 житлових будинків та 467 присадибних ділянок. Обмежено рух на п’яти ділянках автошляхів, відрізаними залишаються 19 населених пунктів.

Як розповідав "Телеграф", у квітні в частині Росії сталася повінь. У місті Орськ прорвало дамбу, вода затопила території в кількох областях.