Вибухонебезпечний регіон Кавказу: де знаходяться дагестанські міста Махачкала і Дербент, які зазнали атаки (карта)

Регіон межує з Грузією та Азербайджаном

Увечері 23 червня у російському Дагестані стався збройний напад на міста Дербент та Махачкалу. Цей регіон загалом не вважається спокійним та історично тут було дуже багато протистоянь між місцевим населенням та росіянами.

Наприклад, він був об’єктом численних московських нападів, які тривали майже з кінця XVI століття. Остаточне його приєднання до Росії відбулося лише із завершенням третьої Російсько-Дагестанської війни, що переросла у Велику Кавказьку війну і тривала з 1829 по 1859 рік.

Попри перемогу росіян, регіон неодноразово намагався здобути незалежність. Наприклад, у період Громадянської війни 1917-1920 років була створена Гірська республіка, до складу якої входив Дагестан, проте її незалежність була ліквідована Червоною армією у 1920 році, а у 1921 році було придушено повстання прихильників незалежності.

Рухи на підтримку незалежності існували й у період Другої світової війни, однак із її завершенням вони були жорстоко задавлені. Нова хвиля націоналістичних рухів виникла вже після розпаду Радянського союзу, проте зрештою регіон залишився у складі РФ, хоч і залишається для росіян "проблемним".

Дагестан розташований на півдні Росії і межує з Азербайджаном та Грузією на півдні, з Чечнею на заході, Ставропольським краєм та Калмикією на півночі. На сході він виходить на узбережжя Каспійського моря.

Варто зазначити, що останнім часом Дагестан також перебуває під напругою. Наприклад, у вересні 2022 року там пройшли масові протести проти проведення мобілізації на війну з Україною, демонстрації придушили силовики. Втім, варто зазначити, що подібні протести відбулися лише в Дагестані і трохи менші у Кабардино-Балкарії.

Ще один показовий випадок стався у жовтні 2023 року. Тоді після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у столиці Дагестану Махачкалі пройшли масові протести через інформацію про прибуття до міста літака з Ізраїлю. Оскільки в регіоні спостерігається сильна підтримка жителів Сектору Гази, то розлючений натовп навіть захопив аеропорт, намагаючись знайти там євреїв.