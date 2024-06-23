Взрывоопасный регион Кавказа: где находятся подвергшиеся атаке дагестанские города Махачкала и Дербент (карта)

Регион граничит с Грузией и Азербайджаном

Вечером 23 июня в российском Дагестане произошло вооруженное нападение на города Дербент и Махачкалу. Этот регион в целом не считается спокойным и исторически здесь было очень много противостояний между местным населением и россиянами.

К примеру он был объектом многочисленных московских нападений, которые длились чуть ли не с конца XVI века. Окончательное его присоединение к России произошло лишь с завершением третьей Российско-Дагестанской войны, переросшей в Великую Кавказскую войну и продолжавшейся с 1829 по 1859 год.

Несмотря на победу россиян, регион неоднократно пытался добыть независимость. Например, в период Гражданской войны 1917-1920 годов была создана Горская республика, в состав которой входил Дагестан, однако ее независимость была ликвидирована Красной армией в 1920 году, а в 1921 году было подавлено восстание сторонников независимости.

Движения в поддержку независимости существовали и в период Второй мировой войны, однако с ее завершением они были жестоко разогнаны. Новая волна националистических движений возникла уже после распада Советского союза, однако в конечном итоге регион остался в составе РФ, хотя и остается для россиян "проблемным".

Дагестан расположен на самом юге России и граничит с Азербайджаном и Грузией на юге, с Чечней на западе, Ставропольским краем и Калмыкией на севере. На востоке он выходит на побережье Каспийского моря.

Стоит отметить, что в последнее время Дагестан тоже находится под напряжением. Например, в сентябре 2022 года там прошли массовые протесты против проведения мобилизации на войну с Украиной, демонстрации были подавлены силовиками. Впрочем, стоит отметить, что подобные протесты прошли только в Дагестане и чуть меньше в Кабардино-Балкарии.

Еще один показательный случай произошел в октябре 2023 года. Тогда после начала войны между Израилем и ХАМАС в столице Дагестана Махачкале прошли массовые протесты из-за информации о прибытии в город самолета из Израиля. Поскольку в регионе наблюдается сильная поддержка жителей Сектора Газы, то разъяренная толпа даже захватила аэропорт, пытаясь найти там евреев.