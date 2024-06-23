Напади у Дагестані: повна хронологія подій (оновлюється)
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Є загиблі та протерпілі як серед поліцейських, так і серед цивільних
У російському Дагестані в неділю, 23 червня, сталася низка перестрілок, які згодом охарактеризували як теракт. Епіцентрами того, що відбувається, стали Дербент і Махачкала.
Внаслідок нападів є загиблі та постраждалі. "Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про те, що відбувається.
- Кількість загиблих під час терористичної атаки на Дагестан зросла до 10 осіб, 8 з них поліцейські. Також, за даними ЗМІ, кількість постраждалих збільшилася до 34 осіб, з них 27 правоохоронці.
- Повідомляється, що троє, а не двоє ліквідованих у Дагестані бойовиків упізнані як сини та племінник голови Сергокалинського району Магомеда Омарова.
- Росіянам рекомендують утриматися від поїздок до Дагестану до стабілізації ситуації, а тим, хто вже перебуває в республіці, дотримуватись запобіжних заходів. За попередньою оцінкою, у Дагестані зараз може перебувати близько 5 тис. організованих туристів, а разом із тими, хто замовив поїздку через агрегатори – 15-20 тис. осіб.
- На свіжих кадрах з Махачкали помітили кінну поліцію.
- Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, загинув. Також повідомляється, що виїзд з Махачкали було перекрито.
- У правоохоронних органах РФ підтвердили, що затримали Магомеда Омарова. Його сторінка зникла з сайту "Єдиної Росії".
- РосЗМІ пишуть, що у самому селі проводять зачистку та шукають поплічників терористів.
- За даними росЗМІ, було затримано голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Його допитують співробітники ФСБ. Машину з поліцейськими, які приїхали до села Сергокалу за ним, попередньо розстріляли невідомі.
- У Махачкалі правоохоронцями ліквідовано 4 бойовики. Перестрілку біля церкви в Махачкалі закінчено — силовики вивели 19 людей, які там ховалися від терористів, захоплення заручників не було.
- Біля церкви силовики ведуть бій, там була помічена бронетехніка. Також військову техніку помітили й у Дербенті.
- Інформацію про 40 заручників у церкві РПЦ у Махачкалі спростували у МВС. Повідомляється, що 19 людей закрилися там із метою власної безпеки.
- Увечері в Махачкалі було затримано двох чоловіків на місцевому пляжі, які можуть бути пов’язані з нападниками. У місцевих пабліках з’явилися повідомлення, що на Махачкалінському пляжі чули стрілянину.
- Перестрілки та озброєні напади тривають. Мешканців Дербента та Махачкали просять не залишати будинків. У Дагестані також було скасовано всі заходи. Було підпалено автомобіль патрульної поліції на вулиці Орджонікідзе. У Дербенті помітили машини спецназу.
- Натомість з’явилися також повідомлення про те, що сталася стрілянина на КПП на кордоні Дагестану та Абхазії (окупованої росіянами території Грузії), там загинула одна людина.
- За попередніми даними, було вбито шестеро співробітників поліції та 12 поранено. Деякі джерела вказують, що загинуло семеро співробітників правоохоронних органів, а разом із цивільними постраждали 23 особи.
- Розшукується автомобіль, на якому нападники могли втекти з місця заворушень — Volkswagen Polo білого кольору, держномер 921.
- У регіоні було створено оперативний штаб, а також запроваджено режим антитерористичної операції.
- Двоє бойовиків, який розпочали напади, — сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови — були ліквідовані. Вони впізнали синів місцевого чиновника.
- Напади розпочалися з двох православних храмів, синагоги та посту ДПС. Релігійні споруди згодом згоріли. Попередньо відомо, що вбито священника в Дербенті та охоронця церкви в Махачкалі.
Раніше "Телеграф" писав, що у жовтні минулого року в Дагестані пройшли масові заворушення, під час яких було захоплено аеропорт. Причиною стала інформація про те, що туди прилетів літак з Ізраїлю, що викликало локальний спалах антисемітизму.