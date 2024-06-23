Напади у Дагестані: повна хронологія подій (оновлюється)

Є загиблі та протерпілі як серед поліцейських, так і серед цивільних

У російському Дагестані в неділю, 23 червня, сталася низка перестрілок, які згодом охарактеризували як теракт. Епіцентрами того, що відбувається, стали Дербент і Махачкала.

Внаслідок нападів є загиблі та постраждалі. "Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про те, що відбувається.

Кількість загиблих під час терористичної атаки на Дагестан зросла до 10 осіб, 8 з них поліцейські. Також, за даними ЗМІ, кількість постраждалих збільшилася до 34 осіб, з них 27 правоохоронці.

Повідомляється, що троє, а не двоє ліквідованих у Дагестані бойовиків упізнані як сини та племінник голови Сергокалинського району Магомеда Омарова.

Росіянам рекомендують утриматися від поїздок до Дагестану до стабілізації ситуації, а тим, хто вже перебуває в республіці, дотримуватись запобіжних заходів. За попередньою оцінкою, у Дагестані зараз може перебувати близько 5 тис. організованих туристів, а разом із тими, хто замовив поїздку через агрегатори – 15-20 тис. осіб.

На свіжих кадрах з Махачкали помітили кінну поліцію.

Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, загинув. Також повідомляється, що виїзд з Махачкали було перекрито.

У правоохоронних органах РФ підтвердили, що затримали Магомеда Омарова. Його сторінка зникла з сайту "Єдиної Росії".

РосЗМІ пишуть, що у самому селі проводять зачистку та шукають поплічників терористів.

За даними росЗМІ, було затримано голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Його допитують співробітники ФСБ. Машину з поліцейськими, які приїхали до села Сергокалу за ним, попередньо розстріляли невідомі.

Сергокал на мапі

У Махачкалі правоохоронцями ліквідовано 4 бойовики. Перестрілку біля церкви в Махачкалі закінчено — силовики вивели 19 людей, які там ховалися від терористів, захоплення заручників не було.

Біля церкви силовики ведуть бій, там була помічена бронетехніка. Також військову техніку помітили й у Дербенті.

Інформацію про 40 заручників у церкві РПЦ у Махачкалі спростували у МВС. Повідомляється, що 19 людей закрилися там із метою власної безпеки.

Увечері в Махачкалі було затримано двох чоловіків на місцевому пляжі, які можуть бути пов’язані з нападниками. У місцевих пабліках з’явилися повідомлення, що на Махачкалінському пляжі чули стрілянину.

Перестрілки та озброєні напади тривають. Мешканців Дербента та Махачкали просять не залишати будинків. У Дагестані також було скасовано всі заходи. Було підпалено автомобіль патрульної поліції на вулиці Орджонікідзе. У Дербенті помітили машини спецназу.

Натомість з’явилися також повідомлення про те, що сталася стрілянина на КПП на кордоні Дагестану та Абхазії (окупованої росіянами території Грузії), там загинула одна людина.

За попередніми даними, було вбито шестеро співробітників поліції та 12 поранено. Деякі джерела вказують, що загинуло семеро співробітників правоохоронних органів, а разом із цивільними постраждали 23 особи.

Розшукується автомобіль, на якому нападники могли втекти з місця заворушень — Volkswagen Polo білого кольору, держномер 921.

У регіоні було створено оперативний штаб, а також запроваджено режим антитерористичної операції.

Двоє бойовиків, який розпочали напади, — сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови — були ліквідовані. Вони впізнали синів місцевого чиновника.

Магомед Омаров

Осман та Аділь Омарови

Напади розпочалися з двох православних храмів, синагоги та посту ДПС. Релігійні споруди згодом згоріли. Попередньо відомо, що вбито священника в Дербенті та охоронця церкви в Махачкалі.

Раніше "Телеграф" писав, що у жовтні минулого року в Дагестані пройшли масові заворушення, під час яких було захоплено аеропорт. Причиною стала інформація про те, що туди прилетів літак з Ізраїлю, що викликало локальний спалах антисемітизму.