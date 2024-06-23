У Дагестані продовжують ловити бойовиків: у Дербенті силовики штурмують житловий будинок (відео)

У Дербент введено бойову техніку

У Дагестані триває операція з ліквідації невідомих людей, які вчинили стрілянину у двох містах. З’явилася інформація, що силовики пішли на штурм одного з житлових будинків, де сховалися нападники.

Як повідомляє Mash, у правоохоронних органах підтвердили, що нападники є "прихильниками міжнародної терористичної організації". Однак там не стали уточнювати, якої саме.

При цьому повідомлялося також, що в православному храмі в Кіровському районі Махачкали було взято близько 40 заручників. Втім, пізніше виявилося, що вони закрилися у храмі самостійно, щоб урятуватися від бойовиків.

Наразі силовики їх уже вивели, люди не постраждали. Проте повідомляється, що у сусідній будівлі почалася пожежа.

Тим часом у Дербенті бойовики забарикадувалися у житловому будинку, а силовики пішли на штурм. На вулицях міст помітили багато поліцейської техніки, а також бронетранспортери.

За оновленою інформацією, семеро поліцейських та двоє цивільних загинули під час нападу на Махачкалу та Дербент.

Як повідомлялося раніше, увечері 23 червня невідомі вчинили стрілянину біля місцевої синагоги та біля православного храму в Дербенті, приблизно в той же час стрілянина сталася в Махачкалі.

Стрілянина також сталася на КПП на кордоні Дагестану та Абхазії (окупованої росіянами території Грузії), там загинула одна людина.