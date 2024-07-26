У Росії прорвало чергову греблю: вода змиває все на своєму шляху (відео)

У зоні підтоплення перебувають жителі кількох селищ

У п’ятницю, 26 липня, у місті Карабаш (Челябінська область, Росія) прорвало греблю Кіалімського водосховища. Люди змушені рятуватися на дахах будинків, як це відбувалося під час прориву дамби в Орську.

Відео з місця інциденту публікують у різних російських пабліках у Telegram. Як повідомляють місцеві мешканці, греблю прорвало між насосною станцією та шлюзами водосховища.

Нині вода дуже швидко поширюється, вже затоплено багато домоволодінь. У зоні підтоплення перебувають жителі у селищах Кіалім, Мухаметове, Сактаєве, Карасаєве та Байдашеве.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Місцева влада закликала мешканців готуватися до евакуації. На відео — обстановка очима місцевих жителів, які рятуються від затоплення на дахах власних будинків.

"Вода полилася через верх шлюзів греблі на Кіалімському водосховищі Челябінської області ще вдень (перше відео). Жителі кажуть, що попереджали місцеву влада про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. Увечері греблю прорвало", — пише один з російських пабліків.

Станом на вечер, 26 липня, селище Кіалім повністю евакуйоване через прорив греблі. За даними російського пабліка "112", через зливи розмило 100-метрову ділянку бетонної греблі і вода ринула у бік населених пунктів.

30 жителів Кіаліма вивезено до іншого населеного пункту — Карабашу. Там у школах розгорнуто пункти тимчасового розміщення на 500 осіб.

Кіалімське водосховище

На трасі Міас-Карабаш-Киштим виставили поліцейські пости — водіїв розвертають від місця затоплення. Нині під загрозою залишаються селища Байдашеве, Карасьове та Мухометове. У регіоні введено режим НС.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російському Орську продовжує "сипатися" дамба: місто частково знеструмлене.