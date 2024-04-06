Дамбу повністю зруйновано: у російському Орську затопило тисячі будинків, є загиблі (відео)

Загалом рівень води перевищує небезпечну позначку у більш ніж 30 суб’єктах РФ

У місті Орськ Оренбурзької області Росії прорвало дамбу, за попередньою інформацією, причиною стало підвищення рівня води в річці Урал на тлі весняних паводків. Підтоплено тисячі будинків, уже відомо про перших загиблих.

Як пишуть росЗМІ, у зоні затоплення в Орську виявлено тіла трьох людей, повідомили в оперативних службах. Дамба повністю зруйнувалась, зростає обсяг скидання води з Актюбинського водосховища. В уряді Оренбурзької області заявили, що в Орську підтоплено понад 2,4 тис. житлових будинків та понад 3 тис. прибудинкових територій, але очевидно, що ці цифри зростатимуть.

Орськ та Старе місто на карті

Зокрема, під воду йде житловий сектор Старого міста, жителям потрібно терміново евакуюватися. У МНС Росії заявили, що пересуватися без допомоги спецтехніки у підтопленому Орську неможливо. У місті також відключили електрику у постраждалих районах, там зник зв’язок. Багато жителів вибираються самостійно.

Тим часом ситуація з підтопленням стрімко розвивається на гірший бік. У деяких місцях області вода лише за кілька годин піднялася майже на 4 метри. За оцінками влади, вода піде не раніше, ніж за 1,5-2 тижні.

Як повідомляв "Телеграф", за промовистим збігом, у день прориву греблі в Орську в мережі з’явилися унікальні відео підриву Каховської ГЕС. На ньому можна почути, як окупанти насолоджуються актом власного тероризму.