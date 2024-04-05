Карма наздогнала? У російському Орську прорвало греблю: що відомо

Російські чиновники божилися, що гребля витримає все

В Орську, що в Оренбурзькій області РФ, прорвало греблю. За попередньою інформацією інцидент стався на фоні підвищення рівня води в річці Урал, що стався через весняні паводки. Через прорив греблі ймовірно доведеться евакуювати близько 10 тис. населення.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що наразі вже евакуйовано близько 4 тисяч людей.

Примітно, що лише кілька днів тому, місцеві російські чиновники божилися, що гребля здатна витримати тисняву води. Однак, як це часто буває у східних сусідів, "сталася Росія".

Нині відомо, що в зону підтоплення можуть потрапити, щонайменше, 4 тисячі домоволодінь. Це приблизно 10 тис. мешканців Орська. Російські ЗМІ повідомляють, що нині триває евакуація із зони лиха. Крім того, пишуть, дослівно: "на греблі у східному районі міста виявили два протікання. В цей час будівельники та ремонтники усувають пошкодження".

Ох вже цей безжалісний російський "новояз". Не "вибух", а "хлопок", не "прорив греблі", а "двє утєчкі". Як бачимо на відео з місця подій, "дві утєчкі" призвели до серйозних наслідків.

Російське місто Орськ знаходиться на відстані 100 км від Оренбурга. Майже на кордоні з Казахстаном. В місті проживає близько 200 тисяч осіб.

Відомо, що вдень в Орську увімкнули сирени: через загрозу прориву греблі у місті евакуювали кілька вулиць. Пізніше готуватись до евакуації сказали всьому Старому місту — це великий мікрорайон із кількома десятками тисяч мешканців.

Примітно, що сьогодні у мережі з'явилися нові унікальні відео підриву Каховської ГЕС. На ньому можна почути, як окупанти не натішаться актом власного тероризму.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року, росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, чим здійснили акт екоциду та черговий воєнний злочин. Тоді у зоні лиха опинилося близько 16 000 людей. Станом на 20 липня 2023 року, в результаті підриву і подальших руйнувань та затоплень, було відомо про 31 загиблого.

Також, лише два тижні тому, а саме 22 березня, росіяни завдали прицільного удару по ДніпроГЕС. На станції розпочалася пожежа, на місці працювали надзвичайні служби та енергетики.