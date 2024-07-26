В России прорвало очередную дамбу: вода смывает все на своем пути (видео)

В зоне подтопления находятся жители нескольких селений

В пятницу, 26 июля, в городе Карабаш (Челябинская область, Россия) прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Люди вынуждены спасаться на крышах домов, как это происходило во время прорыва дамбы в Орске.

Видео с места инцидента публикуют в разных российских пабликах в Telegram. Как сообщают местные жители, плотину прорвало между насосной станцией и шлюзами водохранилища.

В настоящее время вода очень быстро распространяется, уже затоплено много домов. В зоне подтопления находятся жители в поселках Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Местные власти призвали жителей готовиться к эвакуации. На видео – обстановка глазами местных, спасающихся от затопления на крышах собственных домов.

"Вода полилась через верх шлюзов плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области еще днем (первое видео). Жители говорят, что предупреждали местные власти о возможном прорыве, но их никто не послушал. Вечером плотину прорвало", — пишет один из российских пабликов.

По состоянию на вечер, 26 июля, поселок Киалим полностью эвакуирован из-за прорыва дамбы. По данным российского паблика "112", из-за ливней размыло 100-метровый участок бетонной дамбы и вода хлынула в сторону населенных пунктов.

30 жителей Киалима вывезены в другой населенный пункт — Карабаш. Там в школах развернуты пункты временного размещения на 500 человек.

Киалимское водохранилище

На трассе Миас-Карабаш-Киштим выставили полицейские посты – водителей разворачивают от места затопления. Сейчас под угрозой остаются поселки Байдашево, Карасево и Мухометово. В регионе введен режим ЧС.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российском Орске продолжает "сыпаться" дамба: город частично обесточен.