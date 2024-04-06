В російському Орську продовжує "сипатися" дамба: вже два прориви, місто частково знеструмлене (відео)

В одному з найбільших районів Орська оголосили про евакуацію

Масштабний прорив дамби в російському місті Орськ відчутно набуває характеру катастрофи – карма за Каховську ГЕС працює. У дамбі вже два місця прориву, а частина міста виявилася знеструмленою через затоплення та падіння потужності.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, район Старе місто в Орську вирішено повністю евакуювати – там мешкає кілька десятків тисяч росіян; на ліквідацію прориву кинуто додаткові сили.

"Біля греблі в Орську з'явилося друге пошкодження. У ці хвилини для усунення проривів до місця направлено 33 самоскиди із щебенем та 5 фронтальних навантажувачів, у районі НС працюють 240 рятувальників", – сказано в одному з повідомлень.

Також місто виявилося частково знеструмленим через підтоплення. В російських каналах публікують відео підтоплених вулиць та евакуації мешканців району.

Нагадаємо, що в Орську, що в Оренбурзькій області РФ, прорвало місцеву греблю. За попередньою інформацією інцидент стався на фоні підвищення рівня води в річці Урал, що стався через весняні паводки. Через прорив греблі ймовірно доведеться евакуювати близько 10 тис. населення.

Примітно, що сьогодні у мережі з'явилися нові унікальні відео підриву Каховської ГЕС. На ньому можна почути, як окупанти не натішаться актом власного тероризму.