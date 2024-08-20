Пішли на крайні заходи: у місті-супутнику Курської АЕС заборонили продавати алкоголь

Заборона не поширюється на заклади громадського харчування

У Курській області продовжуються бойові дії, а через наближення ЗСУ в деяких районах вдаються до крайніх заходів. Наприклад, у Курчатовському районі та в самому Курчатові забороняють продаж алкоголю після 17:00.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків губернатора області Олексій Смирнов. Його слова передає Медуза.

Заборона буде запроваджена з 21 серпня з метою забезпечення громадського порядку та безпеки у регіоні. Смирнов також зазначив, що на такі кроки доводиться йти через "режим контртерористичної операції", як у Росії називають операцію Сил оборони України щодо встановлення буферної зони у Курській області.

Ця заборона, втім, не повинна стосуватися закладів громадського харчування.

У Курській області вже в дев’яти районах заборонено продаж алкогольних напоїв, крім того, аналогічна заборона діє у місті Льгов.

Варто зазначити, що у місті Курчатов знаходиться Курська атомна електростанція, навколо якої росіяни намагаються спішно спорудити оборонні лінії.

Як повідомлялося раніше, Україна близька до того, щоб закрити котел в одному з районів Курської області. Для цього вона знищує переправи на річці Сейм і намагається загнати в пастку близько трьох тисяч російських солдатів.

При цьому згідно зі звітом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під контролем України перебувають 93 населені пункти Курської області.