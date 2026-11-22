Кадри з Шеньчженю обговорювали також американські блогери та європейські політики

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Президент США Дональд Трамп продовжує демонструвати дружнє ставлення до російського лідера Володимира Путіна. Після теплої зустрічі в Китаї Трамп опублікував у Truth Social фотографію, на якій тисне руку главі Кремля, і підписав її: "Мій друг". Цей жест обурив українців та викликав критику.

21 листопада Трамп розмістив знімок у Truth Social. На фото він нахиляється до Путіна і щось шепоче йому на вухо під час рукостискання. Над знімком великими літерами написано My Friend ("Мій друг").

Трамп заявив, що особисті контакти з лідерами допомагають вести переговори

Публікація з’явилася після саміту в китайському Шеньчжені, де Трамп зустрівся з Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сергій Марченко, засновник рекрутингового агентства Borsch, блогер, волонтер пише, що адміністрація Трампа вже відкрито стає союзником Росії.

"Дружба двох поплавлених дідів виглядає як нова стратегія боротьби Трампа з демократами, які після виборів контролюють обидві палати Конгресу. Тепер Трамп залякуватиме американських виборців силою і могутністю росії і продаватиме себе, як єдина особа, здатна домовитися з Путіним, тому що вони ж "друзі", — зазначив він.

Українські Telegram-канали не залишили публікацію поза увагою. Користувачі із сарказмом та обуренням відреагували на демонстрацію дружби Трампа з російським президентом.

Український журналіст Андрій Цаплієнко емоційно прокоментував те, що відбувається:

"Вже не боляче і не смішно. Вже просто огидно".

У мережі також нагадують про колаж, який американський президент опублікував раніше: на ньому він зіставив зустріч лідерів США, Росії та Китаю з Ялтинською конференцією 1945 року.

Трамп представив зустріч лідерів США, Росії та Китаю як паралель Ялтинської конференції

Колишня народна депутатка Вікторія Войцицька на своїй сторінці у Facebook пише, що Трамп усе чудово знає та розуміє, коли пише, що Путін – його друг.

Трампа розкритикували навіть у США

Вчинок американського президента викликав неоднозначну реакцію і в Сполучених Штатах. Представники Демократичної партії нагадали про війну Росії проти України та злочини, в яких звинувачують російську владу.

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Путін несе відповідальність за викрадення десятків тисяч українських дітей, загибель мирних мешканців та удари по цивільній інфраструктурі. Його заяву наводить The Independent.

Сенатор від Арізони Марк Келлі також виступив проти дружнього звернення Трампа до російського лідера.

"Путін не мій друг. Він не твій друг. Він не друг цієї країни. І коли президент Сполучених Штатів називає його так, це надає йому впевненості", – написав політик. Його слова наводить NBC News.

Сенатор-демократ Джин Шахін назвала Путіна "кривавим військовим злочинцем".

Трамп критикували і республіканці. Сенатор від Флориди Рік Скотт назвав російського президента бандитом, хоч і визнав, що Трампу доводиться взаємодіяти з ним із дипломатичних питань.

Як повідомляв "Телеграф", після зустрічей Дональда Трампа з лідерами Росії та Китаю в Шеньчжені джерело з Демократичної партії оцінило саміт як менш значуще, ніж він міг би бути в 2025 році, у розборі поїздки Трампа. У тому ж матеріалі відмічено ризик для Києва: за оцінкою джерела, на початку другого президентського терміну Трампу було б простіше тиснути на Україну заради угоди.