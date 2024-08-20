Пошли на крайние меры: в городе-спутнике Курской АЭС запретили продавать алкоголь

Запрет не распространяется на заведения общепита

В Курской области продолжаются боевые действия, а из-за приближения ВСУ в некоторых районах прибегают к крайним мерам. Например, в Курчатовском районе и в самом Курчатове запрещают продажу алкоголя после 17:00.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. Его слова передает Медуза.

Запрет будет введен с 21 августа с целью обеспечения общественного порядка и безопасности в регионе. Смирнов также отметил, что на такие шаги приходится идти из-за "режима контртеррористической операции", как в России называют операцию Сил обороны Украины по установлению буферной зоны в Курской области.

Этот запрет, впрочем, не должен касаться заведений общественного питания.

В Курской области уже в девяти районах запрещена продажа алкогольных напитков, кроме того, аналогичный запрет действует в городе Льгов.

Стоит отметить, что в городе Курчатов находится Курская атомная электростанция, вокруг которой россияне пытаются спешно соорудить оборонительные линии.

Как сообщалось ранее, Украина близка к тому, чтобы закрыть котел в одном из районов Курской области. Для этих целей она уничтожает переправы на реке Сейм и пытается загнать в ловушку около трех тысяч российских солдат.

При этом согласно отчету главнокомандующего ВСУ Александра Сырского под контролем Украины находятся 93 населенных пункта Курской области.