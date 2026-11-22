Заграва над великим НПЗ та потужні вибухи у військового містечка Росгвардії: що відомо про атаку по Росії
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У мерії Краснодара заявили про нібито "відбиття атаки безпілотників"
У ніч проти 22 листопада у Краснодарському краї помітили дим у районі Афіпського нафтопереробного заводу. Перед цим пролунав сигнал тривоги, а потім пролунало безліч потужних вибухів.
Дим помітили й у самому Краснодарі – у районі військового містечка Росгвардії. Про це написав канал Exilenova+.
Що відомо про Афіпський НПЗ
Про задимлення в районі заводу повідомили місцеві джерела. Канал Supernova+ передав повідомлення про атаку на підприємство.
Афіпський НПЗ переробляє нафту у Краснодарському краї. На підприємствах такого типу сиру нафту поділяють на фракції, з яких потім виробляють паливо та інші нафтопродукти.
Підприємство випускає газовий бензин, дизельне паливо, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут та сірку. У 2020 році завод переробив 4,927 млн. тонн сировини і виробив 2,02 млн. тонн дизельного палива, 1,093 млн. тонн вакуумного газойлю, 0,92 млн. тонн мазуту і 0,8 млн. тонн газового бензину. Продукцію заводу переважно постачають експорту.
Вибухи у Краснодарі
Дим було видно біля військового містечка російської військової частини №3702. OSINT-канали також повідомляли про спалах за адресою, де раніше розміщувалася військова частина РФ, а зараз знаходиться Головне управління Росгвардії регіону.
У мерії Краснодара заявили про "відбиття атаки безпілотників". Місцевий аеропорт тимчасово обмежував прийом та випуск літаків.
У ніч на 22 листопада місцеві жителі повідомляли про запах гару та публікували фотографії задимлення. В аеропорту Краснодара тимчасово обмежували прийом та випуск повітряних суден. Сирени передали сигнал "Увага Всім", а в мерії заявили про відбиття атаки БПЛА. Влада не коментувала пошкодження або задимлення.
Як повідомляв "Телеграф", 21 листопада в Калінінградській області оголосили повітряну тривогу, а в Балтійську вибухи пролунали в районі порту — повідомлялося про тривогу та вибухи. Спочатку влада назвала тривогу навчальною, але менш ніж за годину сирени пролунали знову і зафіксували роботу ППО.