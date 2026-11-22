Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 22 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 1,5 до 2,5 черг, повідомляє "Укренерго".

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

22 листопада у частині областей діють планові відключення електроенергії для всіх категорій споживачів об'ємом від 1,5 до 2,5 черг, повідомило "Укренерго".

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 22 листопада

Одеська область

Графіки відключень у Одеській області 22 листопада

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 22 листопада

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 22 листопада

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 22 листопада

Графіки відключень у Черкаській області 22 листопада

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 22 листопада

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 22 листопада

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 22 листопада

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 22 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 22 листопада

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 22 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень у Івано-Франківській області 22 листопада

Київська область

Графіки відключень у Київській області 22 листопада

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 22 листопада

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 22 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецька області 22 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівський області 22 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.