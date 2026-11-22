До трьох відключень на добу: які графіки діють сьогодні в Україні
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Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 22 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 1,5 до 2,5 черг, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
22 листопада у частині областей діють планові відключення електроенергії для всіх категорій споживачів об'ємом від 1,5 до 2,5 черг, повідомило "Укренерго".
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Львівська область
Черкаська область
Миколаївська область
Кіровоградська область
Запорізька область
Миколаївська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Івано-Франківська область
Київська область
Рівненська область
Хмельницька область
Чернівецька область
Чернігівська область
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.