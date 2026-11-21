Чимало залежить від партнерів і не тільки

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Війна в Україні може завершитись вже за кілька років, адже для цього є чимало передумов. Одна з найголовніших — стан економіки Росії.

Про це розповів Валерій Чалий — дипломат, посол України, керівник Українського кризового медіацентру, в інтерв'ю LIGA. net. За його словами, наразі чимало людей стверджують, що війна ніколи не закінчиться, але це не так.

"Я бачу цей шанс абсолютно чітко. І цей проміжок до 2028 йтиме підготовка. Все відбудеться дуже швидко. Війна закінчиться дуже швидко. Тільки умови треба для цього", — каже Чалий.

Він наголошує, що про строк у 2028-2029 говорив ще у 2023 році, адже чітко розумів послідовність дій партнерів та їхню потребу в ресурсах. Чалий пояснює, що в завершенні війни велику роль відіграють партнери, а саме Європа. Їм наразі треба час.

"Вони (партнери — Ред.) кажуть, їм треба підготуватись, наростити випуск озброєнь для того, щоб збалансувати втрату американських. Вони намалювали навіть 30-й рік, навіть пізніше. Зараз вони програми змінили на наближення. Це перший фактор", — каже дипломат.

Другий фактор, за словами Чалого, — це те, що Росія економічно повільно, але підсіла. Наразі фонди вичерпані, по нафті росіяни заробили щось, але збитки не компенсували. Дипломат стверджую, що в Росії є велике провисання бюджету. І щороку це провисання буде зростати.

"У них уже не буде такого, щоб не чіпати громадян і воювати далі. Тобто оці фактори на 28-й рік співпадають, а наступний рік, 27-й — це мав би бути роком тиску на них з точки зору нових озброєнь, застосування ударів по Москві. Так як вони б'ють по Києву, таких же ударів по Москві", — пояснює Чалий.

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