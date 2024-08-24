"А якщо буде зайнято?": Дуда дав обіцянку росіянам, на яку Зеленський відповів жартом (відео)

Дуда наголосив, що "хто з мечем прийде — від меча і загине"

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що телефонуватиме і проситиме президента України Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, коли вони вирішать піти з України. Але наш президент відповів, що може не взяти слухавку в цей момент.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, у якій беруть учать Зеленський, Дуда та прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Голова Польщі, коментуючи Курську операцію, зауважив, що "хто з мечем прийде — від меча і загине".

"Коли хтось нападає на когось, буде побитий і буде мати втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги. Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший подзвоню президенту Зеленському і скажу: "Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть". Я можу обіцяти це російським солдатам", — сказав Анджей Дуда.

Водночас Зеленський у відповідь пожартував, що може бути зайнятий і не взяти слухавку. Адже він, як і голова Польщі, має багато обов'язків і не завжди буває на зв'язку, коли це треба.

Нагадаємо, що під час цього брифінгу Зеленський розповів про плани завершення війни з РФ. За його словами, Україна робитиме все, аби змусити диктатора РФ Володимира Путіна зупинити війну дипломатично. Проте, якщо це не спрацює, Збройні Сили України будуть готові відкинути окупантів з нашої території.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці серпня мали відбутись таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню, але їх перервала операція на Курщині. Проте Київ готовий працювати над миром навіть без Москви.