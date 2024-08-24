Путін зробив три помилки щодо України: чим це закінчиться для Росії

Росія не може існувати без війни

Російський диктатор Володимир Путін припустився трьох головних помилок щодо України. Одна з них зрештою обернеться розвалом Росії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів кандидат історичних наук, офіцер 3-й ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров: У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе

За його словами, першою помилкою була спроба створити ще у 2000-х роках в Україні мережу проросійських організацій, у які вкладалися великі кошти. Це не тільки призвело до відмивання та крадіжки цих грошей, а й до створення хибного переконання про існування деяких центрів впливу з російською культурою, мовою та дипломатією.

Це показали події 2014 року, коли міста на зразок Одеси, Харкова, Херсона та Запоріжжя обрали проукраїнський курс. На переконання історика, Донецьк, Луганськ та Крим теж могли його обрати, але їм завадив контингент російських військ.

Друга помилка Путіна зводиться до його історичного бачення України.

"Тобто глава сусідньої держави, з якою у нас були різні, але тісні відносини, заявив, що українців нібито не існує, що це нібито частина росіян, що культура у нас спільна, що саме Україну "вигадав Ленін", — каже Алфьоров.

Третьою ж помилкою є те, що Путін розпочав війну проти України у 2014 році. Історик переконаний, що це зрештою призведе до розвалу Росії. За словами Алфьорова, РФ у нинішньому вигляді є імперією і без війни існувати не може, тому вторгнення в Україну було для Москви необхідністю.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський розповідав, що Київ зробить усе, щоб змусити Путіна зупинити війну дипломатичним шляхом. Однак якщо це не спрацює, Збройні Сили України будуть готові зробити це військовим шляхом.