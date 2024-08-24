Уникальный шанс: Подоляк объяснил, почему Россия хочет проиграть войну

Кремль не будет останавливать вторжение

Россия на самом деле хочет проиграть войну против Украины, поскольку для нее это исторический шанс. В противном случае ее ждет лишь закрепление режима диктатора Владимира Путина с последующим прекращением существования.

Об этом в интервью на канале "FreeДом" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что для Путина в свою очередь крайне важно эту войну продолжать.

"И он не остановится. Он будет существовать только внутри войны. И эти все иллюзии, что мы можем с ним о чем-то договорится… это все большие иллюзии, Путин будет только воевать", — сказал Подоляк.

Чиновник добавил, что как только война закончится, возникнет много внутренних и внешних вопросов к Путину, которые рано или поздно приведут его на скамью подсудимых. Потому для российского диктатора продолжение боевых действий остается вопросом личной безопасности.

Подоляк отметил, что поэтому для России важно проиграть войну, потому что в противном случае произойдет консервация режима.

"Это максимально тупиковый режим, который полностью обнулит Россию в очень короткий промежуток времени. Такой страны не будет. И где-то на уровне подсознания они это понимают", — добавил советник главы ОПУ.

Как сообщалось ранее, кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ Александр Алферов ранее рассказал "Телеграфу", зачем Путину нужна война и какие внутренние проблемы он этим решает.