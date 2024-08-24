"Для Росії це війна на виживання": історик пояснив, навіщо Путін поліз до України

Кремль не хоче, щоб етнічні меншини жили добре

Для російського диктатора Володимира Путіна війна проти України була необхідною. І це пов’язано з низкою причин, серед яких однією з головних є зміна етнічного складу Росії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів кандидат історичних наук, офіцер 3-й ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров: У Росії є один секрет: історик Алфьоров про три помилки Путіна, Бандеру і те, чому Україна переможе

За його словами, диктаторам завжди необхідно, щоб у народі було лихо, оскільки лише так можна віддати фінансові потоки невеликій групі лояльних еліт, які "зніматимуть порошинки" з Путіна.

Якщо ж пригнічений народ зможе акумулювати гроші та зберігати їх удома, то це призведе до культурного сплеску та зрушень у самоорганізації. Це призведе до того, що підкорені народи згадають свою історію та традиції, а потім поставлять питання про те, чи варто їм продовжувати залишатися у складі Росії.

Алфьоров каже, що задля недопущення цього Путіну необхідно знищити значну частину молодих представників підкорених народів.

"Згідно зі статистикою, якщо на початку повномасштабної війни проти України, на одного москвича воювали 60 бурятів або 70 тувинців, то сьогодні ця статистика знижується. Там на одного москвича вже припадає близько 50 тувинців (за підрахунками іноземних аналітиків) і близько 40 бурятів", — зазначив він.

Це, за його словами, говорить про те, що у цих народів закінчується молодий мобілізаційний резерв, що для Москви важливо, оскільки через демографічну яму в Росії вже понад 50% молодих людей є вихідцями з неслов’янських народів.

"Це приклад, на жаль, скоординованої операції імперії з самозахисту, це її природний захист. З цієї причини ця війна була неминучою, вона є війною на виживання Російської Федерації", — додав історик.

Нагадаємо, раніше Алфьоров розповів про те, яких трьох помилок припустився Путін щодо України. Одна з них, за його словами, спричинить розвал Росії.