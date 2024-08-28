Дочки Кадирова таємно літали в Європу під іншим прізвищем на батьковому літаку

На борту були також впливові люди

Попри міжнародні санкції проти родини чеченського лідера Рамзана Кадирова і його самого, його доньки знайшли спосіб відвідувати європейські столиці. Використання підроблених документів та приватних літаків дозволили родині Кадирова обходити обмеження.

У 2017 році три доньки Рамзана Кадирова – Каріна, Табарік та Хеді – здійснили подорож до Парижа. Про це повідомляє російське видання "Агентство", яке називає себе незалежним, з посиланням на витік з бази перетину кордону.

Однак замість свого справжнього прізвища вони використовували паспорти на прізвище Мусаєва. Цікаво, що при цьому в документах було збережено їхнє по батькові "Рамзанівна" та реальні дати народження.

Для перельоту було використано бізнес-джет Airbus ACJ319, який, за даними ЗМІ, належить особисто Рамзану Кадирову. На борту літака перебувало щонайменше 20 осіб, серед яких були не лише доньки чеченського лідера, а й інші члени його родини та наближені особи.

Хто ще був на борту?

Серед пасажирів також була Фатіма Хазуєва – друга дружина Кадирова. Разом з нею подорожувала її донька Ашура, яка теж використовувала документи з прізвищем матері. Цікаво, що офіційно Кадиров називає Ашуру донькою своєї першої дружини Медні.

Високопосадовці у списку пасажирів

Окрім членів родини Кадирова, на борту літака були помічені й інші впливові особи. Зокрема, Роман Сулейманов – начальник Центру господарського та сервісного забезпечення МВС Чечні, якого Кадиров називає "дорогим братом". Також серед пасажирів був Мосвар Адалаєв – офіцер Спеціального загону швидкого реагування "Терек", про якого Кадиров також неодноразово згадував публічно.

Бізнес як прикриття?

Варто зазначити, що Айшат Кадирова, ще одна донька чеченського лідера, керує модним будинком Firdaws. Цей бренд неодноразово проводив покази мод у Парижі. Цікаво, що той самий бізнес-джет, на якому подорожували доньки Кадирова, щонайменше один раз у 2020 році прилітав до французької столиці саме в день показу Firdaws.

Санкції та їх обхід

Важливо нагадати, що Рамзан Кадиров перебуває під європейськими санкціями з 2014 року, а з 2017 року – під санкціями США. У 2022 році санкційний список ЄС поповнили його доньки Айшат і Каріна. США також ввели обмеження проти трьох дружин Кадирова та модного дому Firdaws. У 2023 році під американські санкції потрапила мати Кадирова Аймані, а в 2024 році її включили до санкційного списку ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що Кадиров прикрутив кулемет на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати його на фронт. Також він назвав його "суперзручною машиною".