Z-блогери проти TikTok-генерала. Чому росіяни бояться і зневажають головорізів Кадирова

Кадировець Апті Алаудінов дистанційно "відбив" усі атаки ЗСУ, розлютивши росіян

Заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ і командир добровольчого формування "Ахмат" Апті Алаудінов став посміховиськом в очах українців і росіян, два тижні розповідаючи, як його спецназівці "відбивають" наступ ЗСУ під Курськом. Саме його підрозділ відповідав за ділянку фронту, яку зараз утримують під контролем ЗСУ.

На тлі його геройських заяв, у кремлівських Z-блогерів і пересічних росіян почали виникати запитання до Алаудінова: де той спецназ, про який усі чули, але ніхто не бачив. "Телеграф" розбирається у нових сварках між етнічними групами в Росії та їхніми наслідками.

Реальне життя проти TikTok

Алаудінов оригінально пояснив, як саме ЗСУ прорвалися на територію РФ через порядки його підрозділу. За його словами, чеченський спецназ і українські військові просто "розминулися":

Українці пройшли мимо чеченських опорних пунктів при наступі на Курщину, — Алаудінов

Далі він створював видимість лютих сутичок та боїв з українськими підрозділами. Мовляв, от-от, і спецназ "Ахмат" вижене українців. На підтвердження "боротьби" із ЗСУ з'являлися відео, проте не всі були правдою.

Генерал виклав ролик з "українським бійцем" біля супермаркету "П'ятірочка" у Суджі, якого начебто вбиває російська ракета. Відео було підписано: "Ахмат сила — Росія міць — Аллах великий!". Ролик виявився змонтованим.

Далі він заперечував полон бійців "Ахмату" попри відеодокази із прямою мовою чеченців.

Алаудінов розсердив спільноту патріотичних спостерігачів за війною, тож генерала почали звинувачувати самі росіяни. Канал "Операція Z" публічно поцікавився, як по "контрольованій" Алаудіновим території катаються іноземні журналісти й роблять репортажі про успіхи ЗСУ. А канал "ВЧК-ОГПУ" звинуватив спецназ "Ахмат" у тому, що він розбігся і не чинив опору українським військовим на кордоні. До кпинів блогерів додали свідчення полонених строковиків про втечу кадировців.

У відповідь генерал гнівно висловився про "військкорів-півнів" і звинуватив їх у роботі на Україну. І додав, що "таких чмошників" необхідно розстрілювати.

"Я скажу — у тебе питалка не виросла, щоб у мене щось запитувати. І не такий півень, як ти, має у мене щось питати. Я свою роботу знаю, роблю, я воюю. І роблю все, щоб такі півні, як ти, не могли сіяти паніку у наших лавах", — відповів Алаудінов.

Пізніше командир спецназу "Ахмат" видалив відео, що багато хто сприйняв як прояв слабкості.

Поки що єдиним підтвердженим відео "геройств" кадировців на Курщині є запис із камери спостереження пограбованого ними магазину з продажу мобільних телефонів.

Обрана каста

За численними повідомленнями, кадировці уникають прямих зіткнень, користуючись правами "обраних" у російському війську. Так, Z-блогер Володимир Романов заявляв, що загін "Ахмат" стояв за спинами строковиків у Білгородській області. Наступного ранку з'явилася інформація, що Романова "шукають кадировці, щоб спитати за його слова". Після погроз з боку чеченців блогер записав відео з вибаченнями.

Шокуючою стала історія з побиттям у в’язниці 19-річного Микити Журавля, який у Волгограді спалив Коран. Російські силовики затримали юнака за "образу почуттів вірян", після чого етапували у Грозний. Там хлопця показово побив 15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова — Адам. Безкарну екзекуцію записали на відео і виклали у мережу. За цей кримінальний вчинок Кадиров-менший отримав схвалення батька, сім орденів і звання "героя республіки".

У квітні 20024-го чеченський спецназ відбив у поліції Дагестану керівника ГУ МНС Чечні Аліхана Цакаєва. Чиновника зупинили і затримали за водіння у нетверезому стані. Та згодом на місце інциденту приїхали 11 автомобілів та Абузайд Вісмурадов — командир СОБР "Ахмат". Дагестанських правоохоронці було побито, однак офіційних претензій ніхто не пред’явив.

Ставалися також випадки масового побиття чеченцями росіян. Так, 2014 року кавказці побили арматурою солдатів у військовому містечку поряд з селищем Борзой Шатойського району Чеченської Республіки.

Причиною стало те, що в їдальні військової частини один із чеченських бійців нецензурно вилаявся. Черговий зробив йому зауваження. Увечері того ж дня кілька сотень чеченців із битами, арматурою, травматичними пістолетами напали на солдатів-росіян.

До речі, коли у червні 2023 року кадировці отримали реальний шанс довести свою безстрашність у бою, звільнити Ростов-на-Дону від найманців "Вагнера" і приборкати путч Пригожина, виявилося, що полк "Ахмат" начебто "застряг у пробці" і тому розминувся з противником. Тож довелося знімати епічні відео для TikTok за 80 кілометрів від Ростова. Згодом кадировці начебто "за наказом Путіна" охороняли міст під Москвою. Але до прямого зіткнення так справа і не дійшла…

Глава Чечні Рамзан Кадиров ретельно стежить за згадками свого імені і часто вимагає вибачень від тих, хто сказав щось негативне. Так, торік дизайнер Артемій Лебедєв особисто вибачився перед "князьком" республіки за критику.

Лебедєв 2019 року критикував Кадирова за заклики "вбивати, садити і лякати" тих, хто "порушує згоду між людьми, займається плітками, розбратом".

"Тебе настільки бояться, що у відповідь мовчать. А я — не мовчу", — писав тоді Лебедєв. Проте вибачитися довелося і йому.

Тож нічого дивного, що чеченці поводяться як "господарі життя" і на окупованих територіях: за зауваження про неправильну парковку кадировці побили жителя окупованого Донецька, а у Маріуполі — заїхали на пляж на позашляховику і погрожували місцевим відпочивальникам розправою.

Що значать для РФ нестрашні кадировці

Військовий аналітик, екс-радник міністра оборони України Олексій Копитько у своєму Telegram-каналі розповідає, що ЗСУ на Курщині показали, як на кадировців можна знайти управу. Окрім того, ЗСУ поводяться з російськими полоненими строковиками краще, аніж співгромадяни-кадировці.

"Факти доводять, що вороги росіян не в Україні, а в Москві. Москва воює в Україні росіянами та проти українців, проти інтересів самих росіян", — пише Копитько.

Окрім того, Копитько пише, що загалом чеченців в Росії — 1,6 мільйона осіб.

"Звідси тваринний страх Кадирова за виживання свого клану у майбутньому, спроби закріпитися на федеральному рівні і зберегти особисту армію. У них все більш-менш гаразд, поки їх бояться. А якщо раптом перестануть, та ще й важелів поменшає – бути біді. ОАЕ не гумові", — пише аналітик.

Зазначимо, що за даними журналістів, Рамзан Кадиров має дорогу віллу в Дубаї. Лідер Чечні відвідує Об’єднані Арабські Емірати досить часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ могли знищити останній міст через Сейм у Курській області. Росіяни могли використовувати його для перекидання резервів.