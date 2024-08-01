Кадиров ненароком закликав розстріляти Путіна

Він назвав противників хіджабів особистими ворогами

Голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв розстрілювати противників носіння хіджабів у Росії. Водночас одним із них є російський диктатор Володимир Путін.

Про це пишуть росЗМІ. Кадиров назвав таких людей своїми особистими ворогами та ворогами ісламу.

"Чечня проти тільки носіння паранджі (головний убір, що закриває обличчя жінки — Ред.), а тих, хто виступає за заборону хіджабів — треба вбивати. Хто скаже моїй доньці знімати хіджаб, я його відразу вб’ю. Відразу я розстріляю, хто б це не був. Це мій особистий ворог, ворог ісламу", — сказав Кадиров.

Але нещодавно сам Путін виступив проти носіння хіджабів у школах Росії.

"Нічого хорошого у цьому немає. Є, звичайно, національні особливості в деяких республіках. Але те, про що ви сказали, не є національною особливістю. Це демонстрація відомого ставлення до релігії. У нашій країні, у мусульманських регіонах ніколи такої традиції не було", — заявив диктатор під час однієї зі своїх "прямих ліній".

Нагадаємо, нещодавно у родині друга Кадирова сталось горе. В аварії розбився помічник депутата з кримінальним шлейфом.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше за шість років Путін оновив біографію. Вже відомо, яку історію він вигадав про війну в Україні.