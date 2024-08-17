Рус

"Непоганий буде трофей": Кадиров прикрутив кулемет на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати його на фронт (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кадиров вражений "Кібертраком" Новина оновлена 17 серпня 2024, 18:30
Кадиров вражений "Кібертраком"

"Тік-Ток" війська отримають новий транспорт

Глава Чечні Рамзан Кадиров покатався на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати позашляховик на потреби окупаційних підрозділів в Україні. Він також прикрутив на машину кулемет.

У своєму telegram-каналі Кадиров заявив, що машину надіслав йому персонально американський мільярдер, засновник Tesla Ілон Маск. До слова, його голова Чечні запросив відвідати Грозний.

"Я із задоволенням випробував нову техніку і особисто переконався, що не випадково його називають "Кіберзвір". Справжня невразлива і швидка тварина. Маневрений автомобіль розвиває чудову швидкість і долає перепони. Дуже зручна машина", — написав він.

Крім того, він показав відео, як катається на машині зі встановленим кулеметом по Грозному.

Варто зазначити, що зараз офіційно купити Cybertruck, як і інші моделі Tesla, у Росії неможливо через санкції. Тому залишається лише здогадуватися, звідки Кадиров справді взяв цю машину.

Найбільш очевидним варіантом може бути паралельний імпорт — тобто машина могла бути продана у третій країні, а потім перепродана неофіційним дилером у Росії.

Вартість Cybertruck в офіційних дилерів станом на серпень 2024 року становить від 80 до 100 тисяч доларів залежно від комплектації, для порівняння орієнтовна ціна російського БТР-82А дорівнює 33 тисячі доларів. Тобто за один "Кібертрак" можна придбати до трьох повноцінних бронетранспортерів.

У випадку паралельного імпорту вартість може зрости в рази, наприклад відомі випадки, коли в Китаї Cybertruck продавалися за ціною у 279 тисяч доларів, що приблизно втричі вище за офіційну ціну.

Користувачів мережі "понти" Кадирова також не вразили.

Як повідомлялося раніше, Кадиров у серпні заявив, що війна Росії проти України нібито закінчиться цього року перемогою Кремля. У мережі його підняли на сміх.

Теги:
#Рамзан Кадиров #Tesla #Ілон Маск