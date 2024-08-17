"Непоганий буде трофей": Кадиров прикрутив кулемет на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати його на фронт (відео)

"Тік-Ток" війська отримають новий транспорт

Глава Чечні Рамзан Кадиров покатався на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати позашляховик на потреби окупаційних підрозділів в Україні. Він також прикрутив на машину кулемет.

У своєму telegram-каналі Кадиров заявив, що машину надіслав йому персонально американський мільярдер, засновник Tesla Ілон Маск. До слова, його голова Чечні запросив відвідати Грозний.

"Я із задоволенням випробував нову техніку і особисто переконався, що не випадково його називають "Кіберзвір". Справжня невразлива і швидка тварина. Маневрений автомобіль розвиває чудову швидкість і долає перепони. Дуже зручна машина", — написав він.

Крім того, він показав відео, як катається на машині зі встановленим кулеметом по Грозному.

Варто зазначити, що зараз офіційно купити Cybertruck, як і інші моделі Tesla, у Росії неможливо через санкції. Тому залишається лише здогадуватися, звідки Кадиров справді взяв цю машину.

Найбільш очевидним варіантом може бути паралельний імпорт — тобто машина могла бути продана у третій країні, а потім перепродана неофіційним дилером у Росії.

Вартість Cybertruck в офіційних дилерів станом на серпень 2024 року становить від 80 до 100 тисяч доларів залежно від комплектації, для порівняння орієнтовна ціна російського БТР-82А дорівнює 33 тисячі доларів. Тобто за один "Кібертрак" можна придбати до трьох повноцінних бронетранспортерів.

У випадку паралельного імпорту вартість може зрости в рази, наприклад відомі випадки, коли в Китаї Cybertruck продавалися за ціною у 279 тисяч доларів, що приблизно втричі вище за офіційну ціну.

Користувачів мережі "понти" Кадирова також не вразили.

Як повідомлялося раніше, Кадиров у серпні заявив, що війна Росії проти України нібито закінчиться цього року перемогою Кремля. У мережі його підняли на сміх.