"Вже цього року 100%": Кадиров зробив зухвалу заяву про війну в Україні, йому вже відповіли

Підручний Кремля продовжує грати свою роль

Голова Чечні Рамзан Кадиров, який нещодавно закликав розстріляти Путіна, зробив зухвалу заяву про закінчення війни в Україні. Він сказав, що вона завершиться перемогою Росії вже у 2024 році.

Про це Кадиров заявив в інтерв’ю пропагандистському каналу "Росія 1". Він стверджує, що нібито "РФ точно переможе".

Кадиров сказав, коли і як закінчиться війна в Україні

"Перемога 100% цього року буде за нами", ― сказав Кадиров.

На зухвалу заяву підручного Кремля вже відреагували у соцмережаї. Варто зазначити, що переважна більшість коментарів чітко показала, як українці ставляться до чеченського лідера та його заяв. Правдивість слів Кадирова поставили під сумнів, а дехто звернув увагу, що він назвав війну війною, а не як заведено в Росії "еСВеО". Деякі коментатори відверто бажали смерті політику.

Зазначимо, що Рамзан Кадиров публічно підтримує війну в Україні. Проте допомагає він не лише словами. Під час вторгнення в Україну були помічені і кадирівці. Згодом все частіше почали з’являтись повідомлення, що чеченці насправді не воюють, а лише ховаються за спинами росіян. Тому їх прозвали "ТікТок військами".

Кадиров має власний "благодійний фонд", який наживається на війні в Україні. Чеченці, які не хочуть воювати, можуть відкупитись.

"Телеграф" раніше повідомляв про гарем Кадирова у Чечні. Там опиняються навіть діти.