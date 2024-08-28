Дочери Кадырова тайно летали в Европу под другой фамилией на самолете отца

На борту были также влиятельные люди

Несмотря на международные санкции против семьи чеченского лидера Рамзана Кадырова и его самого, его дочери нашли способ посещать европейские столицы. Использование поддельных документов и частных самолетов позволило семье Кадырова обходить ограничения.

В 2017 году три дочери Рамзана Кадырова – Карина, Табарик и Хеди – совершили путешествие в Париж. Об этом сообщает российское издание "Агентство", которое называет себя независимым, со ссылкой на утечку из базы пересечения границы.

Однако вместо своей настоящей фамилии они использовали паспорта по фамилии Мусаева. Интересно, что при этом в документах были сохранены отчество "Рамзановна" и реальные даты рождения.

Для перелета был использован бизнес-джет Airbus ACJ319, который, по данным СМИ, принадлежит лично Рамзану Кадырову. На борту самолета находились не менее 20 человек, среди которых были не только дочери чеченского лидера, но и другие члены его семьи и приближенные лица.

Кто еще был на борту?

Среди пассажиров также была Фатима Хазуева – вторая жена Кадырова. Вместе с ней путешествовала ее дочь Ашура, тоже использовавшая документы с фамилией матери. Интересно, что официально Кадыров называет Ашуру дочерью своей первой жены Медни.

Высокопоставленные должностные лица в списке пассажиров

Кроме членов семьи Кадырова, на борту самолета были отмечены и другие влиятельные лица. В частности, Роман Сулейманов – начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чечни, которого Кадыров называет дорогим братом. Также среди пассажиров был Мосвар Адалаев – офицер Специального отряда быстрого реагирования "Терек", о котором Кадыров также неоднократно упоминал публично.

Бизнес как прикрытие?

Следует отметить, что Айшат Кадырова, еще одна дочь чеченского лидера, руководит модным домом Firdaws. Этот бренд не раз проводил показы мод в Париже. Интересно, что тот самый бизнес-джет, на котором путешествовали дочери Кадырова, по меньшей мере, один раз в 2020 году прилетал во французскую столицу именно в день показа Firdaws.

Санкции и их обход

Важно напомнить, что Рамзан Кадыров находится под европейскими санкциями с 2014 года, а с 2017 года – под санкциями США. В 2022 году санкционный список ЕС пополнили его дочери Айшат и Карина. США также ввели ограничения против трех жен Кадырова и модного дома Firdaws. В 2023 году под американские санкции попала мать Кадырова Аймани, а в 2024 году она была включена в санкционный список ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что Кадыров прикрутил пулемет на Tesla Cybertruck и пообещал передать его на фронт. Также он назвал его "суперудобной машиной".