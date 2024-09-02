Ростовська область продовжує горіти: вогонь відрізав містечко від зовнішнього світу (відео)

Пожежа почалася вдень і продовжилася після заходу сонця

У російській Ростовській області знову спалахнула масштабна пожежа. Цього разу вогонь відрізав дороги до Станиці Романовської, де мешкає понад 8 тисяч людей.

За даними місцевих телеграм-каналів, гасіння ускладнюється пиловою бурею та сильним вітром. Зазначається, що поряд із місцем пожежі знаходиться автомобільна заправка.

Крім того, з’явилася інформація про те, що всі машини розвертають на в’їзді до Станиці Романовської, а в самому містечку вже зникла електрика.

За даними регіонального підрозділу МНС, спалах стався на площі 1000 квадратних кілометрів. До гасіння залучили 36 пожежників та 10 одиниць спецтехніки, загрози для житлових будинків немає.

Водночас у мережі поділилися кадрами того, як це виглядає. По кадрах зрозуміло, що пожежа почалася ще вдень, але продовжилася і після заходу Сонця.

Як повідомлялося раніше, нещодавно "небо у вогні" могли бачити жителі Батайська під Ростовом, де сталося масштабне загоряння очерету. Тоді гасити вогонь місцева влада знайшла лише дві машини.

Роботи з гасіння сильно ускладнилися через пожежі на двох нафтобазах у районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський та біля Пролетарського.