Ростовская область продолжает гореть: огонь отрезал городок от внешнего мира (видео)

Пожар начался днем и продолжился после заката

В российской Ростовской области вновь вспыхнул масштабный пожар. На этот раз огонь отрезал дороги к Станице Романовская, где проживает более 8 тысяч человек.

По данным местных telegram-каналов, тушение осложняется пылевой бурей и сильным ветром. Отмечается, что рядом с местом пожара находится автомобильная заправка.

Кроме того, появилась информация о том, что все машины разворачивают на въезде в Станицу Романовскую, а в самом городке уже пропало электричество.

По данным регионального подразделения МЧС, возгорание произошло на площади в 1000 квадратных километров. К тушению привлекли 36 пожарных и 10 единиц спецтехники, угрозы для жилых домов нет.

Вместе с тем, в сети поделились кадрами того, как это выглядит. По кадрам понятно, что пожар начался еще днем, но продолжился и после заката Солнца.

Как сообщалось ранее, недавно "пылающее небо" могли видеть жители Батайска под Ростовом, где произошло масштабное возгорание камыша. Тогда тушить огонь местные власти нашли лишь две машины.

Работы по тушению сильно осложнились из-за пожаров на двух нефтебазах в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский и возле Пролетарского.