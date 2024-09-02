Під Луганськом горять села, в області бушують пожежі, які окупанти не гасять (фото, відео)

Є вже загиблі і поранені

Біля окупованого Антрациту, що на Луганщині, ніяк не можуть погасити масштабні пожежі, які вже знищили цілі села. Вогонь сильно поширюється і завдає величезних збитків місцевим мешканцям, залишаючи їх без даху над головою.

Понад 55 будинків згоріли в Антрацитівському муніципальному окрузі через ландшафтні пожежі. Про це місцеве населення повідомляє у пабліках та соцмережах. На відео видно, що на попіл перетворились цілі вулиці.

Ситуація вкрай складна — вогонь вирує на великих площах, охопивши населені пункти Боково-Платове, Дубровський та Єсаулівка. Режим надзвичайної ситуації введено на цих територіях. А місцева влада, замість того щоб допомогти людям їжею, водою та житлом, звернулася до місцевого населення по допомогу.

На відео, оприлюднених у соцмережах, чітко видно, як цілі вулиці і будинки спалахують, а густий дим застилає небо. Ліквідацією пожеж ніхто не займається, вогонь поширюється безконтрольно. Раніше навіть будівля місцевої лікарні потрапила в епіцентр пожежі.

Ситуація близька до катастрофічної. "Навколо вже все згоріло", — скаржиться місцева мешканка.

Також з'явилась інформація про те, що в Антрацитовському районі у результаті масштабних пожеж є загиблі та поранені. 41 приватний будинок згорів, 86 будівель. Наразі відомо про трьох постраждалих та двох загиблих людей. Ще 32 евакуйовано.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у Маріуполі "невипадкова" пожежа в районі важливого об'єкту окупантів. Там дислокувались військові.