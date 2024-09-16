Росія оголосила евакуацію ще двох районів Курської області: причина

Анонсований контрнаступ РФ здувся?

Російська влада оголосила про обов'язкову евакуацію населення з двох районів Курської області, що межують з Україною. Рішення стосується Рильського та Хомутівського районів.

Вони розташовані у 15-кілометровій зоні від українського кордону. Губернатор Курської області Олексій Смирнов пояснив цей крок міркуваннями безпеки місцевих жителів.

Ці повідомлення з’являються на тлі повідомлень про контрнаступ РФ у Курській області. Та це входить у наш український план дій, раніше розповідав Президент Володимир Зеленський.

У серпні, на початку операції ЗСУ в Курській області, подібні заходи були запроваджені в Глушківському, Великосолдатському та Білівському районах, а також у Краснояружському районі сусідньої Білгородської області. Всі ці території безпосередньо прилягають до українського кордону.

Де розташовані Рильський та Хомутівський район Курської області

Рішення про евакуацію було прийнято невдовзі після появи інформації про можливий контрнаступ російських військ у Курській області. Однак, судячи з останніх подій, ці плани завдяки діям українських військових могли зазнати змін.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий прорив ЗСУ в Курській області. Українські військові просунулись у Глушківському районі.