Росія оголосила евакуацію ще двох районів Курської області: причина
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Анонсований контрнаступ РФ здувся?
Російська влада оголосила про обов'язкову евакуацію населення з двох районів Курської області, що межують з Україною. Рішення стосується Рильського та Хомутівського районів.
Вони розташовані у 15-кілометровій зоні від українського кордону. Губернатор Курської області Олексій Смирнов пояснив цей крок міркуваннями безпеки місцевих жителів.
Ці повідомлення з’являються на тлі повідомлень про контрнаступ РФ у Курській області. Та це входить у наш український план дій, раніше розповідав Президент Володимир Зеленський.
У серпні, на початку операції ЗСУ в Курській області, подібні заходи були запроваджені в Глушківському, Великосолдатському та Білівському районах, а також у Краснояружському районі сусідньої Білгородської області. Всі ці території безпосередньо прилягають до українського кордону.
Рішення про евакуацію було прийнято невдовзі після появи інформації про можливий контрнаступ російських військ у Курській області. Однак, судячи з останніх подій, ці плани завдяки діям українських військових могли зазнати змін.
Раніше "Телеграф" розповідав про новий прорив ЗСУ в Курській області. Українські військові просунулись у Глушківському районі.