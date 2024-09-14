Колони танків знову прорвалися до Росії: ЗСУ розпочали новий наступ

З Курської області можуть прийти нові добрі новини

Українські військові в Курській області, схоже, почали новий наступ і готуються влаштувати для росіян великі неприємності. При цьому у ЗСУ називають російський "контрнаступ" інформаційно-психологічною операцією ворога.

Про це повідомляє підрозділ "Група Кхорна" 116-го ОМБр у своєму telegram-каналі. У російському сегменті мережі теж підтверджують інформацію щодо посилення тиску на цьому напрямі.

"Зараз ми починаємо нову операцію, і росіяни мають лише два виходи – залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення. Це українська операція "Багратіон". Вибір за ними: ганьба або смерть", — йдеться в повідомленні Khorne Group.

Там також оприлюднили відео, на якому видно рух колони українських танків. Автори повідомляють, що в потенційному котлі може опинитися близько восьми тисяч російських солдатів, а у разі їхнього виведення під контроль України може перейти кілька тисяч квадратних кілометрів території.

За даними російських z-каналів, йдеться про прорив ЗСУ в районі Веселого (Глушківський район), деякі з них повідомляють, що інтенсивність боїв там можна порівняти з "першими днями" курської операції.

Потенційне місце прориву вже було показано на карті DeepState.

На це відреагував український OSINT-аналітик Boroshno, який зазначив, що зберігає обережний оптимізм із цього приводу.

"По-перше, треба зазначити що загалом тут немає нічого вигаданого. Про це напряму говорив Зеленський і купа українських військових каналів відверто не засмучувались російським атакам на Снагость. А навпаки натякали, що от тепер треба тримати кулаки. По-друге, російські джерела прямо зараз б'ють на сполох і засвідчують дуже тяжку ситуація на Глушковському напрямку. Деякі вже заявляють, що ми взяли Веселе і рухаємось далі", — написав він

Як повідомлялося раніше, українські війська змогли зайняти кілька населених пунктів у Курській області, серед яких Вітряне, Дурівка та Журавлівка.