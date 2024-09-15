Новий прорив у Курській області: де наступають ЗСУ та які території вже звільнені (карта)

Українські воїни показують нові успіхи

Українські військові просунулися в Глушківському районі Курської області РФ під час можливого нового наступу. При цьому їм вдалося зайняти одразу кілька сіл.

Інформацію про нову наступальну операцію раніше повідомляли самі українські захисники, а у свіжому звіті Інституту вивчення війни говориться, що воїни просунулися на полях на південь від Тьоткіно та на північ від Суджі та захопили кілька сіл.

Зазначається, що геолокаційні кадри від 13 вересня показують, що українські сили діють у Веселому (на південний захід від Глушкового). Один із російських "військкорів" стверджував, що ЗСУ захопили цей населений пункт.

Також російські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися на захід від Ведмежого (на південний захід від Глушкового) та на полях на південь від Тьоткіно (приблизно за 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю.

13 та 14 вересня наступальні дії ЗСУ були поблизу Ведмежого, Веселого, Обухівки (безпосередньо на південь від Веселого) та Нового Шляху (на південь від Веселого).

Водночас українські воїни продовжували просуватися на північ від Суджі на тлі наступальної операції. Російський військовий блогер також стверджував, що українські сили захопили Черкаське Порічне (на північ від Суджі).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники продовжують атакувати про весь український виступ у Курській області просуватися вглиб.