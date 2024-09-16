Россия объявила эвакуацию еще двух районов Курской области: причина

Анонсированное контрнаступление РФ сдулось?

Российские власти объявили об обязательной эвакуации населения из двух районов Курской области, граничащих с Украиной. Решение касается Рильского и Хомутовского районов.

Они расположены в 15-километровой зоне украинской границы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов объяснил этот шаг соображениями безопасности местных жителей.

Эти сообщения появляются на фоне сообщений о контрнаступлении РФ в Курской области. Это входит в наш украинский план действий, ранее рассказывал Президент Владимир Зеленский.

В августе, в начале операции ВСУ в Курской области, подобные мероприятия были введены в Глушковском, Великосолдатском и Беловском районах, а также в Краснояружском районе соседней Белгородской области. Все эти территории непосредственно примыкают к украинской границе.

Где расположены Рыльский и Хомутовский район Курской области

Решение об эвакуации было принято вскоре после появления информации о возможном контрнаступлении русских войск в Курской области. Однако, судя по последним событиям, эти планы благодаря действиям украинских военных могли претерпеть изменения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом прорыве ВСУ в Курской области. Украинские военные продвинулись в Глушковском районе.