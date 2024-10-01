Кабаєва, палаци та секретні діти: The Atlantic дізнався про нові деталі особистого життя Путіна

Журналісти отримали нові дані про особисте життя російського правителя

Незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін тримає особисте життя в таємниці, журналісти отримали доступ до нової інформації про його найближче оточення. Їм вдалося дізнатися про його відносини з Кабаєвою та про їхніх ймовірних дітей.

Подробиці пише The Atlantic. Видання посилається на розслідування, опубліковане Центром "Досьє", російської опозиційнї медіагрупи.

У статті йдеться, що, згідно з чутками, колишня гімнастка Кабаєва вже понад десять років є романтичним партнером Путіна. Їхні стосунки — відкритий секрет у Росії. Кабаєва зараз живе у тіні диктатора. Мабуть, у його палаці на Валдаї. Пара нібито завжди вживає додаткових запобіжних заходів.

Російський президент продовжує активно демонструвати своє захоплення хокеєм. До початку війни в Україні він часто виступав на публічних матчах із професійними спортсменами. Йому давали змогу забивати голи. Путін використав такі моменти для створення образу сильної людини. Наразі російський президент продовжує грати у хокей. Замість спортсменів на льоду грають його охоронці. Кабаєва також відвідує ці ігри. Але спостерігає за тим, що відбувається з окремої ложі, поза полем зору путінського персоналу, захована за димчастим склом.

"Кабаєва, мабуть, думала, що стане королевою, але виявилася бранкою. Це трагедія Кремля ", — сказала Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин у Нью-Йоркській школі.

Достовірно не відомо, чи Путін і Кабаєва мають спільних дітей. Відповідно до різних джерел, їх може бути від двох до трьох. Один із них, ймовірно, народився у 2015 році у Швейцарії. Йому подобається грати в шахи онлайн. Це каже, що він може мати доступ до зовнішнього світу. Потенційно хлопчик має доступ до інформації про злочини свого батька в Україні.

Водночас, журналісти та активісти отримали доступ до фотографій дітей Путіна завдяки витокам у його службі безпеки. І припустили, що в РФ може вибухнути битва між кількома групами дітей Путіна за владу.

"Росія, ймовірно, постраждає від конфліктів, які триватимуть десятиліттями, як Війна троянд. Поки що діти Путіна продовжуватимуть жити самітниками в золотій клітці", — йдеться у статті.

Автор звіту "Центру Досьє" Ілля Різдвяний описав "сюрреалістичні" схеми, які використовує Путін для захисту свого особистого життя. Його офіційно визнані діти від першого шлюбу мешкають під вигаданими іменами. По палацу Путіна родичі пересуваються лише автомобілями. Гості ж мають бути на карантині перед зустріччю з ним. Адже сам Путін любить життя і одержимий ідеєю безсмертя. У жовтні 2024 року йому виповниться 72 роки. тоді як середня тривалість життя чоловіків у РФ становить 67 років. МОЗ РФ вимагає від науково-дослідних інститутів звітів про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом та спробами зміцнити імунну систему.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі помітили нову фаворитку Путіна.