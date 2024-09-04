Ховає від усього світу: стали відомі імена позашлюбних дітей Путіна, хто вони та чим займаються

Запропонована зарплата вчителям — 7700 євро на місяць

Стали відомі імена двох синів Володимира Путіна та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої. Їх звуть Іван (2015 року народження) та Володимир (2019 року народження), яких російський президент закрив на дачі у Валдаї.

Про це йдеться у матеріалі Медіазони, які посилаються на центр "Досьє", започаткований політиком Михайлом Ходорковським

Автори отримали інформацію від одного джерела з обслуговуючого персоналу, який працює у президентських резиденціях. Співрозмовник видання живе у резиденціях і часто бачить ймовірних синів президента, стверджується у публікації. Журналісти зазначають, що перевірили біографію джерела та переконалися, що він "дійсно працює в сім'ї Путіна"; деталі його розповіді вдалося верифікувати за допомогою публікацій у соцмережах, банківських виписок та даних із державних баз.

За даними "Досьє", Іван та Володимир живуть в основному в президентській резиденції на Валдаї, вони не відвідують школи та дитячі садки, з ними знаходяться поряд гувернери, няні та тренери. Сини Путіна живуть у головному будинку разом із батьками, гувернери та тренери — в окремих будинках.

Діти мають свої машини з водіями, вчителі та прислуга пересуваються іншими автомобілями. "Досьє" стверджує, що іноді в резиденції з'являються інші діти — найчастіше друзів Кабаєвої. Вечорами Путін грає зі старшим сином у хокей — для цього на Валдаї спеціально збудували хокейний майданчик.

Журналісти виявили на сайті агентства English Nanny, яке підбирає персонал для забезпечених сімей з Росії, оголошення, в якому йдеться про набір працівників до "президентської сім'ї". На початку 2024 року туди шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків чотирьох та восьми років, що відповідає віку передбачуваних синів Путіна. Згідно з оголошенням, запропонована зарплата — 7700 євро на місяць. У ньому наголошується, що перевага надається кандидатам з паспортом ПАР (ця країна "сприймається Москвою, як дружня"), а залишати територію, де мешкає сім'я, заборонено. Співбесіду з кандидатом проводить помічник сім'ї.

У розслідуванні стверджується, що вчителів реєструють через "Мій медичний центр" (ММЦ) — мережу приватних клінік, у яких лікували найманців ПВК "Вагнера" та знайомих Путіна. Через клініку оформлені лише іноземні гувернери, громадяни РФ одержують зарплату в інших компаніях. Формально вони укладали контракти на послуги перекладача, але отримували значно більше від 330 тисяч рублів до 1,2 мільйона рублів. "Досьє" називає ім'я однієї з вчительок – це громадянка Боснії та Герцеговини Софія Божич, яка викладає німецьку. У сім'ї Путіна вона працює щонайменше чотири роки. За словами джерела "Досьє", на початку 2024-го персонал обговорював, що Івана відправлять до сочинського ліцею "Сіріус", але поки що цього не сталося.

Співрозмовник видання стверджує, що вчителі та тренери здебільшого спілкуються з помічниками сім'ї. Гувернери отримують повідомлення від Олесі Федіної, яка видає себе за матір Івана та Володимира. Вона особисто знайомиться з новими співробітниками. "Досьє" пише, що насправді це двоюрідна сестра Кабаєвої.

Варто акцентувати на тому, що сам Путін ніколи публічно не визнавав, що має синів, хоча й неодноразово говорив, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

Раніше "Телеграф" розповідав, де мешкають онуки Путіна і як вони виглядають зараз.