Кабаева, дворцы и секретные дети: The Atlantic узнал новые детали личной жизни Путина

Журналисты получили новые данные о личной жизни российского правителя

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин держит личную жизнь в тайне, журналисты получили доступ к новой информации о его ближайшем окружении. Им удалось узнать о его отношениях с Кабаевой и об их вероятных детях.

Подробности пишет The Atlantic. Издание ссылается на расследование, опубликованному Центром "Досье", российской оппозиционной медиагруппы.

В статье говорится, что, согласно слухам, бывшая гимнастка Кабаева уже более десяти лет является романтическим партнером Путина. Их отношения — открытый секрет в России. Кабаева сейчас живет в тени диктатора. Вероятно, в его дворце на Валдае. Пара якобы всегда принимает дополнительные меры предосторожности.

Российский президент продолжает активно демонстрировать свое увлечение хоккеем. До начала войны в Украине, он часто выступал на публичных матчах с профессиональными спортсменами. Ему давали возможность забивать голы. Путин использовал такие моменты для создания образа сильного человека. Сейчас российский президент продолжает играть в хоккей. Вместо спортсменов на льду играют его охранники. Кабаева тоже посещает эти игры. Но наблюдает за происходящим из отдельной ложи, вне поля зрения путинского персонала, спрятанная за дымчатым стеклом.

"Кабаева, видимо, думала, что станет королевой, но оказалась узницей. Это трагедия Кремля", — сказала Нина Хрущева, профессор международных отношений в Нью-Йоркской школе.

Достоверно не известно, имеют ли Путин и Кабаева совместных детей. Согласно разным источникам, их может быть от двух до трех. Один из них, вероятно, родился в 2015 году в Швейцарии. Ему нравится играть в шахматы онлайн. Это говорит, что он может иметь доступ к внешнему миру. Потенциально, мальчик имеет доступ к информации о преступлениях своего отца в Украине.

В то же время журналисты и активисты получили доступ к фотографиям детей Путина благодаря утечкам в его службе безопасности. И предположили, что в РФ может разразиться битва между несколькими группами детей Путина за власть.

"Россия, вероятно, пострадает от конфликтов, которые будут длиться десятилетиями, как Война роз. Пока что дети Путина будут продолжать жить отшельниками в золотой клетке", — говорится в статье.

Автор отчета "Центра Досье" Илья Рождественский описал "сюрреалистические" схемы, которые использует Путин для защиты своей личной жизни. Его официально признанные дети от первого брака живут под вымышленными именами. По дворцу Путина родственники передвигаются только на автомобилях. Гости же должны находиться на карантине перед встречей с ним. Ведь сам Путин любит жизнь и одержим идеей бессмертия. В октябре 2024 года ему исполнится 72 года. тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 67 лет. Минздрав РФ требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле заметили новую фаворитку Путина.