Російський спортивний функціонер у жартівливій формі публічно зізналася, що вдало видає заміж спортсменок

Президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов наголосив на здатності голови Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірини Вінер "правильно видавати спортсменок заміж". Нещодавно багаторазові чемпіонки світу з художньої гімнастики, сестри Діна та Аріна Аверіни завершили спортивну кар’єру, в мережі вважають, що вони підуть стопами Аліни Кабаєвої.

Відповідний коментар Кремльова наводить "Матч ТВ". На слова Умара відреагувала колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова Вінер, яка зазначила, що "віддає дівчаток з приданим".

"Ірина Олександрівна (Вінер) — один із прикладів, яка завжди відстоювала наші інтереси, ми росли на її прикладі, а ще вона вміє правильно дівчаток видавати заміж. І контролює, щоб їх не ображали", — заявив Кремльов.

"Віддаю дівчаток з приданим! Обов’язково напишіть це", — відповіла Вінер.

За чутками, Вінер є звідницею для російських еліт. Саме вона познайомила главу Кремля Володимира Путіна із Кабаєвою. У мережі зазначили, що Вінер фактично зізналася, що "тримає бордель", а не керує художньою гімнастикою. Користувачі називають її організацію "ескорт-агентством".

Раніше Вінер заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче знищити все, що пов’язане із РФ. Напередодні вона назвала гімн нейтральних атлетів Росії на Олімпіаді-2024 "похоронним маршем".