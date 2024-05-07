"Йде шляхом Кабаєвої": нову фаворитку Путіна помітили у Кремлі (відео)

Спортсменка засвітилася на інавгурації президента РФ

У вівторок, 7 травня, у Кремлі відбулася інавгурація президента РФ Володимира Путіна. На заході були присутні вірні режиму спортсмени, а також фаворитка диктатора фігуристка Каміла Валієва.

Про це повідомляє Sports.ru. Церемонію відвідали глава Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер, фігуристки Каміла Валієва, Олена Костильова, Валерія Литвинчева, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, олімпійська чемпіонка Світлана Журова, триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна і колишні Z-гімнастки, сестри Аверіни.

Оператори зняли Валієву крупним планом у прямій трансляції.

У мережі розкритикували появу спортсменів та Валієвої зокрема на цьому заході. Користувачі вважають, що Каміла хоче піти стопами Аліни Кабаєвої.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.