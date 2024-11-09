У Росії вчителів змусили ходити у шапочках з фольги: без казок про НАТО не обійшлось (фото, відео)

Наказ прийшов "зверху"

У Росії вчителі шкіл масово почали робити шапочки з фольги як захист від супутників НАТО. Але виявилось, що наказ "зверху" був пранком.

Як повідомляє пранкер Владислав Бохан, він розіслав кількома російськими школами вимогу нібито від "Єдиної Росії" провести патріотичну акцію.

У ній він закликав викладачів зробити із фольги "Шолом вітчизни" для захисту від опромінення супутниками НАТО. А також зняти відео-урок чи майстер-клас, аби інші навчальні заклади повторювали.

Зазначається, що на вимогу відгукнулося аж 7 шкіл: МКОУ Бобровський освітній центр "Лідер", Крикшанська ЗОШ №3, Колодезянська ЗОШ, Нововоронезька ЗОШ №1, Архангельська ЗОШ, а також Байчурівська та Микільська ЗОШ.

На фото та відео, які публікують у мережі видно, що вчителі виготовляють з фольги ковпачки та клеять на них прапор РФ. Називаючи цей головний убір "Шоломом від зовнішньої небезпеки".

"Виготовлення шапочок з фольги це не тільки цікаве зайнята, а й важливий патріотичний акт. Який символізує готовність захищати свою батьківщину від зовнішніх ворогів. Нехай ця шапочка стане символ єдності та стійкості росіян перед загрозами", — каже вчителька на одному з відео.

Нагадаємо, у мережі з'явилась інформація, що військові РФ могли отримати консерви з собачого м’яса. Вони нібито були виготовлені у Північній Кореї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак РФ сплатив космічну ціну за парковку у Німеччині після тривалого простою.