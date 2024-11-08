Це – не відеогра Call of Duty: військовий аналітик пояснив успіхи росіян на фронті

Якість американських снарядів не змогла перебити кількість російських

Останні 30 років військова наука на Заході була побудована на тому, що у разі збройного конфлікту розгромити ворога можна буде не в ході повномасштабної війни, а із застосуванням високих технологій. Однак у випадку із РФ цей спосіб не спрацював.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів екс-працівник СБУ, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак. Саме так він пояснив причини успіхів росіян.

— На Заході вважали: якщо будуть якісь "заварушки", то їхні кіберфахівці "покладуть" всю банківську систему ворога, всі світлофори, ЖКГ не буде працювати. Потім прилетять високоточні дрони або винищувачі покоління 6++ і ракетами за 150 млн доларів все перетворять на попіл. А потім вже прилітає спецназ, як в Call of Duty (серія відеоігор у жанрі шутера від першої особи. — Ред.) і всіх "догризає". Про снаряди ніхто й не думав, вважаючи що методами Першої Світової війни і ще трішечки Другої воювати ніхто не буде, — каже аналітик.

За його словами, американські військові вважали, що їхня високоточна зброя може за рахунок якості побити кількість.

— На початку війни нам теж здавалося, що високоточний снаряд Excalibur у повітрі коригується і прилітає точно, куди треба. Але росіяни підтягнули свій РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби. — Ред.) й ефективність американських снарядів з 70% впала до 6-10 відсотків, — каже Іван Ступак.

Він пояснює, що було багато схожих прикладів з американською реактивною артилерійською системою M142 HIMARS.

— Вони в різні боки розліталися. А ще ми втратили свої безпілотники Bayraktar — частина була збита, частина придушена. Тобто ми розуміємо, що є серйозний супротивник — це не аборигенів ганяти, які в капцях ховають в печерах Тора-Бора…

Раніше "Телеграф" писав, що боєприпаси із супутниковим наведенням американського виробництва не можуть пробитися через російські РЕБи. Через це Силам оборони довелося відмовитись від використання снарядів з GPS-наведенням Excalibur та РСЗО HIMARS.