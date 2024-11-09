В России учителей заставили ходить в шапочках из фольги: без сказок о НАТО не обошлось (фото, видео)

Приказ пришел "сверху"

В России учителя школ массово начали делать шапочки из фольги в качестве защиты от спутников НАТО. Но оказалось, что приказ "сверху" был пранком.

Как сообщает пранкер Владислав Бохан, он разослал несколькими российскими школами требование якобы от "Единой России" провести патриотическую акцию.

В ней он призвал преподавателей сделать из фольги "Шлем отечества" для защиты от облучения спутниками НАТО. А также снять видео-урок или мастер-класс, чтобы другие учебные заведения повторяли.

Отмечается, что на требование откликнулось 7 школ: МКОУ Бобровский образовательный центр "Лидер", Крикшанская ООШ №3, Колодезянская ООШ, Нововоронежская ООШ №1, Архангельская ООШ, а также Байчуровская и Никольская ООШ.

На публикующих в сети фото и видео видно, что учителя изготавливают из фольги колпачки и клеят на них флаг РФ. Называя этот головной убор "Шлемом от внешней опасности".

"Изготовление шапочек из фольги это не только интересное занятие, но и важный патриотический акт. Символизирующий готовность защищать свою родину от внешних врагов. Пусть эта шапочка станет символом единства и устойчивости россиян перед угрозами", — говорит учительница на одном из видео.

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