Російські солдати перейшли на собачатину? У мережі з'явилося цікаве відео

На це вже відреагували в Південній Кореї

Російські солдати могли отримати консерви з собачого м’яса. Вони нібито були виготовлені у Північній Кореї.

Мережею шириться відео, на якому чоловік у російській військовій формі відкриває консервну банку та викладає її вміст на хліб. Водночас він каже, що йому невідомо, з якого саме м'яса виготовлена тушкованка.

На іншому відео чоловік тримає в руках таку саму банку. Він стверджує, що це військовий пайок з Північної Кореї. Чоловік також каже, що це консерва з тушкованого м'яса собак.

Як пише видання BILD, на банках корейською нібито написано "Собаче м'ясо нуреонгі". Також на консервах нібито зазначено: "Продукт виключно для армії КНДР".

Як відомо, нуреонгі — це порода собак, також відома як корейський жовтий шпіц. Корейці вирощують їх для споживання.

Нуреонгі

Раніше південнокорейське інформагентство Yonhap стверджувало, що уряд Північної Кореї не тільки заохочує їсти собачатину. У Пхеньяні нещодавно навіть провели національний конкурс серед ресторанів з приготування собачого м'яса.

Що кажуть у Південній Кореї

Своєю чергою південнокорейське видання Seoul Shinmun пише, що на відео консерви були загорнуті в обгортку з написом "Жовте собаче м’ясо". На звороті було написано: "Спеціальний продукт для використання військовими Корейської Народно-Демократичної Республіки".

Крім того, видання наголошує, у Північній Кореї замість слова "собаче м’ясо" в основному використовується вираз "солодке м’ясо". Також шрифт на упаковці консервів не відповідає шрифту, який використовується в Північній Кореї. Видання зазначає, що зображена на відео консерва може бути підробкою.

Реакція мережі

Користувачі соцмережі активно відреагували на це відео. Дехто висловив занепокоєння про майбутню долю собак у Росії.

Нагадаємо, раніше у Сеулі повідомили, що більшість північнокорейських солдатів у Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. Деякі з них не досягли 20 років і за південнокорейськими мірками вважаються неповнолітніми.